Düğün kabusa döndü! Tam 40 kişi çöken çatının altında kaldı: Durumu ciddi olanlar var

Hindistan’da düğün kutlaması sırasında bir facia yaşandı. Bir çok insanın binanın çatısına çıkması sonucu çökme yaşandı, 40 kişi yaralandı.

Düğün kabusa döndü! Tam 40 kişi çöken çatının altında kaldı: Durumu ciddi olanlar var
Çiğdem Sevinç

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde bir düğün eğlencesi çökme faciasına dönüştü. Chamba bölgesindeki bir köyde, kutlamalar sırasında çok sayıda kişinin çıktığı evin çatısı çöktü ve yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Düğün kabusa döndü! Tam 40 kişi çöken çatının altında kaldı: Durumu ciddi olanlar var 1

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konukların çatıda dans ettiği sırada yapının aniden çöktüğü ve insanların aşağıya düştüğü görülüyor. Çökme sonrası büyük panik yaşandı. Yaralılar Teesa Hastanesi’ne kaldırıldı. Bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yerel halk, çatının kalabalık nedeniyle çökmüş olabileceğini söylüyor. Yetkililer yapıda inceleme başlattı.

