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Düğün konvoyunda drift terörü kameralara yansıdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, magandalar yolu trafiğe kapatarak dakikalarca drift yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda dün öğle saatlerinde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, salona gitmek için yola çıktı. Konvoy halinde ilerleyen grup, bir süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde TEM Otoyoluna saptı.

YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Grup ilerlediği esnada içlerinden biri lüks otomobiliyle bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Trafiği kesmesinin ardından maganda dakikalarca drift yaptı.

Kentte adeta terör estiren magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane düğün konvoy drift

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