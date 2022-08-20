Düğün öncesi talihsiz kaza... Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tadı kaçtı!

Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck kısa süre önce kimseye haber vermeden nikah kıymıştı. Ünlü çift hafta sonu şaşalı bir düğüne imza atacak.

Page Six'e konuşan bir kaynak; şu ifadelerini kullandı: "Her şey JLO ile ilgili olacak. Ben, büyük günlerinde tüm dikkatin onun üzerinde olmasını istiyor."

İkilinin üç gün sürecek 'aile ve arkadaşlar arasındaki samimi kutlamaları' cuma günü bir prova yemeği ile başladı. Asıl tören ise cumartesi günü yapılacak ve çift, hafta sonlarını pazar günü yapacakları barbekü ve piknikle kapatacak.

53 yaşındaki Lopez'in İtalya'da yapılan özel tasarım bir Ralph Lauren elbisesi giymesi ve Vogue dergisinin ünlü ismin moda yolculuğunu belgelemesi bekleniyor.

MALİKANEYE GELEN AMBULANS TELAŞA NEDEN OLDU

Hazırlıklar sürerken bir kaza Bennifer'ın eğlencesine gölge düşürdü ve Affleck'in malikanesine gelen ambulans herkesi telaşlandırdı.

Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt, malikanede düşerek bacağını yaraladı. Olay yerine gelen ambulans, bacağında kesikler olan Boldt'u hastaneye götürdü. Affleck ve Lopez de Boldt'u yalnız bırakmayarak, hastaneye gitti. Ünlü ismin annesinin durumunun ise ciddi olmadığı açıklandı.

