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Düğün öncesi talihsiz kaza... Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tadı kaçtı!

20.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay sessiz sedasız evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck bu hafta sonu büyük bir düğün yapacak. Affleck'in malikanesinde başlayan düğün hazırlıkları, talihsiz bir olayla gölgelendi. Düğün yerine gelen ambulans telaşa neden olurken, neler yaşandığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Düğün öncesi talihsiz kaza... Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tadı kaçtı!

Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck kısa süre önce kimseye haber vermeden nikah kıymıştı. Ünlü çift hafta sonu şaşalı bir düğüne imza atacak.

Page Six'e konuşan bir kaynak; şu ifadelerini kullandı: "Her şey JLO ile ilgili olacak. Ben, büyük günlerinde tüm dikkatin onun üzerinde olmasını istiyor."

İkilinin üç gün sürecek 'aile ve arkadaşlar arasındaki samimi kutlamaları' cuma günü bir prova yemeği ile başladı. Asıl tören ise cumartesi günü yapılacak ve çift, hafta sonlarını pazar günü yapacakları barbekü ve piknikle kapatacak.

53 yaşındaki Lopez'in İtalya'da yapılan özel tasarım bir Ralph Lauren elbisesi giymesi ve Vogue dergisinin ünlü ismin moda yolculuğunu belgelemesi bekleniyor.

MALİKANEYE GELEN AMBULANS TELAŞA NEDEN OLDU

Hazırlıklar sürerken bir kaza Bennifer'ın eğlencesine gölge düşürdü ve Affleck'in malikanesine gelen ambulans herkesi telaşlandırdı.

Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt, malikanede düşerek bacağını yaraladı. Olay yerine gelen ambulans, bacağında kesikler olan Boldt'u hastaneye götürdü. Affleck ve Lopez de Boldt'u yalnız bırakmayarak, hastaneye gitti. Ünlü ismin annesinin durumunun ise ciddi olmadığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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