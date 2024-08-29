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  4. Düğün tarihi defalarca ertelenmişti! Meriç Aral modaya uydu! Başını örtüp poz vermek için şekilden şekile girdi

Düğün tarihi defalarca ertelenmişti! Meriç Aral modaya uydu! Başını örtüp poz vermek için şekilden şekile girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.08.2024 09:00
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Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Irmak' karakteri ile ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Meriç Aral uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Serkan Keskin ile yaşadığı aşkla gündemde. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin düğün tarihi defalarca ertelenmiş Aral sonunda 'güzel bir sürece girdik' diyerek müjdeyi vermişti. Ünlü isim şimdi de katıldığı bir davette tarzıyla gündem oldu. Aral poz vermek için şekilde şekile girince sosyal medyanın dilin düştü.

MYNET-Medcezir, Yüksek Sosyete, Söz, Kaderimin Oyunu, Sandık Kokusu gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Meriç Aral son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Serkan Keskin ile aşk yaşayan Aral'ın düğün tarihi tam üç kez ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi veren Aral 'Kısa bir zaman içerisinde sizin de haberiniz olacak. Güzel bir sürecin içerisindeyiz.' demişti.

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MODAYA UYDU

Ünlü oyuncu şimdi de katıldığı bir davetteki tarzı ile gündem oldu. Modaya uyan Aral pembe tonlarında uzun, göğüs dekolteli ve başını örtebileceği detaylı bir elbise giydi.

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DİLLERE DÜŞTÜ

Meriç Aral gecede poz vermek için şekilden şekile girerken az kalsın düşüyordu. Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu. Meriç Aral'a sosyal medyada; 'hiç olmamış', 'poz vermeyi bilmiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
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