Düğün tarihi defalarca ertelenmişti! Meriç Aral modaya uydu! Başını örtüp poz vermek için şekilden şekile girdi

MYNET-Medcezir, Yüksek Sosyete, Söz, Kaderimin Oyunu, Sandık Kokusu gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Meriç Aral son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Serkan Keskin ile aşk yaşayan Aral'ın düğün tarihi tam üç kez ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi veren Aral 'Kısa bir zaman içerisinde sizin de haberiniz olacak. Güzel bir sürecin içerisindeyiz.' demişti.

MODAYA UYDU

Ünlü oyuncu şimdi de katıldığı bir davetteki tarzı ile gündem oldu. Modaya uyan Aral pembe tonlarında uzun, göğüs dekolteli ve başını örtebileceği detaylı bir elbise giydi.

DİLLERE DÜŞTÜ

Meriç Aral gecede poz vermek için şekilden şekile girerken az kalsın düşüyordu. Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu. Meriç Aral'a sosyal medyada; 'hiç olmamış', 'poz vermeyi bilmiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.