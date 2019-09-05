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Düğün tartışmasında baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 05.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayrılmayı düşünen oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren 72 yaşındaki baba, adliyeye sevk edildi.

Düğün tartışmasında baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay,Koçarlı ilçesinde bağlı Hacıhamzalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir nişanlı olduğu kızla 8 Ekim’de evlilik hazırlıkları yapan İsa T. (25) ile 72 yaşındaki babası Orhan T., sabah hayvanlara bakmak için evlerinin yakınındaki dama gitti.

OĞLUNA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Baba oğul hayvan damında birlikte çalışırken, İsa T.’nin düğünden sonra yaşamak için Efeler ilçesinde ev kiralaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan eve dönen baba Orhan T., yanında getirdiği av tüfeğiyle oğlu İsa T.’ye 2 el ateş etti. Ahırın önünde kanlar içinde yere yığılan İsa T., olay terinde hayatını kaybederken; baba ise suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan baba Orhan T., Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen babanın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Aydın av tüfeği düğün tartışması baba oğul

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