Düğünde ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki düğün eğlencesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda, A.S. (20), L.S. (53) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu etrafa saçılan saçmalarla, H.A. otomobil çarpması sonucu ve S.Ö. darp sonucu yaralandı.

Yaralamayı gerçekleştiren E.Y., M.Y. ve H.Y. ise olay yerinden otomobil ile kaçarak uzaklaştı. Şüpheliler kaçtığı sırada ise kendilerine engel olmaya çalışan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus ekiplerinin üzerine otomobillerini sürerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralılarından A.S. ve S.Ö. Gazi Devlet Hastanesine, L.S. ve H.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler kısa sürede Yunus ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise yine Yunus ekiplerince ev içerisinde ele geçirildi.