Düğüne 2 gün kala alt üst oldu! Baba ve kızın sosyal medyadan paylaştıkları video viral oldu

Emily Campeas, düğününden sadece iki gün önce davetliler için ayarladıkları otelin 300 kişilik odalarını iptal ettiğini gördü. Genç kadın yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya uygulaması TikTok'ta anlattı.

30 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENDİ

Emily'nin babası Dave durumu düzeltmek için devreye girdi. Kızının hayal kırıklığını gidermek için otelin CEO'suna e-posta atan babanın o anları sosyal medyada viral oldu. Emily'nin hikayesi, 30 milyonun üzerinde kişiye ulaştı. Bir çok ünlü marka aileye destek mesajı iletti.

SON ANDA YENİDEN AYARLADILAR

Campeas ailesi, TikTok'ta bir güncelleme video paylaştı: "Kamuoyu baskısı ve otelin duyarlılığı sayesinde, sonunda 300 kişilik düğün davetlisi için konaklama sağlanabildi." notuyla takipçilerine bilgilendirme yaptı.

Videoda Dave, çözümde sosyal medyanın büyük rol oynadığını belirterek teşekkür etti.

“Eğer sosyal medyanın gücü olmasaydı, düğün grubumuzu başka bir otelde yerleştiremezdik,” diyen Dave, “TikTok’taki herkese çok teşekkür ederim. Eğer bir babanın sizin için ayağa kalkması gerekiyorsa, bana bildirin!” şeklinde konuştu.