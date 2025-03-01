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Düğüne 2 gün kala alt üst oldu! Baba ve kızın sosyal medyadan paylaştıkları video viral oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 12:57
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Emily'nin düğününden iki gün önce 300 odası iptal edilen otel, büyük bir krize yol açtı. Ancak Emily'nin babası Dave, otel CEO'suna e-posta göndererek durumu değiştirdi. Sosyal medyanın gücüyle hızla viral olan bu hikaye, 28 milyon kişiye ulaştı. Aile, kamuoyu baskısı ve otelin duyarlılığı sayesinde 300 kişilik düğün için konaklama sağladı. Dave, "Sosyal medyanın gücü sayesinde bu durumu çözdük, herkese teşekkür ederim!" dedi.

Düğüne 2 gün kala alt üst oldu! Baba ve kızın sosyal medyadan paylaştıkları video viral oldu

Emily Campeas, düğününden sadece iki gün önce davetliler için ayarladıkları otelin 300 kişilik odalarını iptal ettiğini gördü. Genç kadın yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya uygulaması TikTok'ta anlattı.

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30 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENDİ

Emily'nin babası Dave durumu düzeltmek için devreye girdi. Kızının hayal kırıklığını gidermek için otelin CEO'suna e-posta atan babanın o anları sosyal medyada viral oldu. Emily'nin hikayesi, 30 milyonun üzerinde kişiye ulaştı. Bir çok ünlü marka aileye destek mesajı iletti.

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SON ANDA YENİDEN AYARLADILAR

Campeas ailesi, TikTok'ta bir güncelleme video paylaştı: "Kamuoyu baskısı ve otelin duyarlılığı sayesinde, sonunda 300 kişilik düğün davetlisi için konaklama sağlanabildi." notuyla takipçilerine bilgilendirme yaptı.

Videoda Dave, çözümde sosyal medyanın büyük rol oynadığını belirterek teşekkür etti.

“Eğer sosyal medyanın gücü olmasaydı, düğün grubumuzu başka bir otelde yerleştiremezdik,” diyen Dave, “TikTok’taki herkese çok teşekkür ederim. Eğer bir babanın sizin için ayağa kalkması gerekiyorsa, bana bildirin!” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok düğün baba viral
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