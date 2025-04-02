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Düğüne giderken çifte işkence gibi şaka! Damadın başına gelenler: Ketçap, mayonez, yumurta, un...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 09:25
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Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşları tarafından damada yapılan işkence gibi şaka 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı sandalyeye bağlayıp üzerinde yumurta kırdılar, un, süt, ketçap ve mayonez döktüler.

Düğüne giderken çifte işkence gibi şaka! Damadın başına gelenler: Ketçap, mayonez, yumurta, un...

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde İbrahim Sevinç isimli damat adayı ilginç bir düğün geleneği ile dünya evine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat İbrahim Sevinç, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı.

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Mahalle arkadaşları önce düğün konvoyunun önünü kesip damattan hediyeleri aldılar, ardından meydanda sandalyeye bağladılar.

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İLGİNÇ KUTLAMA

Arkadaşları, damadın başında yumurta kırıp, un, süt, ketçap ve mayonez döktü. Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Sevinç, son olarak arkadaşları tarafından su dökülerek yıkandı. Görülmemiş eziyetin ardından damat düğüne uğurlandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelin damat
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