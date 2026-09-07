Düğünlerde yeni dönem! Bu dört kuralı uygulamayan giremiyor

Düğünler çiftler için hayatlarının en özel günlerinden biri. Ancak bazı düğünlerde gelin ve damadın talepleri davetliler için işleri zorlaştırabiliyor.

Reddit'te yaşadıklarını anlatan bir kadın, arkadaşının düğün hazırlıkları sırasında yaptığı istekleri paylaştı. Genç kadının anlattıkları kısa sürede gündem oldu.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNE GİRİŞ ÜCRETİ KOYDU

İddiaya göre gelin, düğün öncesinde düzenlenecek partiye katılacak davetlilerden kişi başı 20 sterlin ücret talep etti.

Bununla da yetinmeyen gelin, davetlilerden hediye yerine yalnızca nakit para istedi. Bu parayla düğün öncesinde kendisini "şımartmak" istediğini belirtti.

Davetiyelerin yaklaşık altı ay önce gönderildiğini söyleyen kadın, o sırada etkinliğin yapılacağı mekanın bile belli olmadığını anlattı.

DÜĞÜNDE ALKOL VE KONUŞMA YOK

Gelin ve damadın düğün günü için de oldukça katı kurallar koyduğu öne sürüldü.

İddiaya göre düğünde alkol ve konuşma olmayacak, herhangi bir ses sistemi kullanılmayacak. Konuklara yalnızca atıştırmalık tarzı yiyecekler ikram edilecek.

Çift ayrıca geleneksel düğün hediyeleri yerine davetlilerden para istedi. Toplanan paranın gösterişli bir balayı için kullanılacağı belirtildi.

"AŞK İÇİN EVLENMİYOR"

Ancak davetlinin ortaya attığı en çarpıcı iddia düğün kurallarından çok daha farklıydı.

Kadın, gelinin ve damadın birbirlerini sevdiği için evlenmediğini öne sürdü. Çifti "son derece tuhaf" olarak nitelendiren kadın, gelinin çalışmadığını ve üniversite eğitimi almayı da istemediğini iddia etti.

Damadın ise asgari ücretle çalıştığı ve çiftin büyük ölçüde ailelerinin maddi desteğiyle geçindiği öne sürüldü.

İddiaya göre gelin, evlilik kararının arkasındaki nedeni açıkça söylemişti:

"Sadece damadın sağlık sigortasından yararlanmak için evleniyor."

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Paylaşımın ardından kullanıcılar gelinin düğününe mutlaka gidilmesi gerektiğini söyleyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bazı kullanıcılar düğünü adeta "izlenecek bir gösteri" olarak değerlendirirken, bazıları ise davetli olmayı istediklerini yazdı.