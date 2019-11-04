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Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:41 | Son Güncelleme

Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldü

Ordu'da bu hafta sonu düğünü olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çorum'da uzman çavuş olarak görev yapan Halil İbrahim Saymak, hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak birliğinden ayrıldı.

Saymak'ın kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil, Korgan ilçesinin Çayırkent Obası'nda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saymak'ın cenazesi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 2 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Saymak'ın, hafta sonu düğünü olduğu öğrenildi.

Bu arada, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da hastaneye giderek Saymak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
ordu trafik kazası Uzman Çavuş

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