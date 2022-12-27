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Düğünün ortasında gördüklerine inanamadı! Eski sevgilisiyle öpüşen gelini terk etti

27.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da düğün törenleri sırasında ismi açıklanmayan bir çift davetlilere aldırış etmeden şiddetli bir kavgaya tutuştu. Damat düğünün ortasında gelinin sevgili sevgilisiyle buluştuğu görüntülerin ifşa edilmesi üzerine çılgına döndü. Yaşanan olaylarda kendisini savunmaya çalışan gelin ağlayarak kendisini yerlere attı. Ancak damat gelini affetmedi ve düğünü iptal etti.

Gana’nın Kasoa kentindeki bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Damat ve gelinin tartışması davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıyınca sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde gelini savunma yaptığı sırada kendisini yerden yere attı. Ancak damat eski sevgilisiyle düğünden önce buluştuğu ve öpüştüğü görüntüleri izledikten sonra evlenmekten vazgeçti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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TikTok’ta 15 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları damada üzüldüklerini belirtirken ihaneti evlenmeden önce öğrenebildiği için şanslı olduğunu da dile getirdi.

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Gana düğün ihanet

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