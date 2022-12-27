Düğünün ortasında gördüklerine inanamadı! Eski sevgilisiyle öpüşen gelini terk etti

Gana’nın Kasoa kentindeki bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Damat ve gelinin tartışması davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıyınca sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde gelini savunma yaptığı sırada kendisini yerden yere attı. Ancak damat eski sevgilisiyle düğünden önce buluştuğu ve öpüştüğü görüntüleri izledikten sonra evlenmekten vazgeçti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

TikTok’ta 15 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları damada üzüldüklerini belirtirken ihaneti evlenmeden önce öğrenebildiği için şanslı olduğunu da dile getirdi.