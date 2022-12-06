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Eski yetişkin film yıldızı Lan Rhoades doğal halini paylaştı! Sosyal medya kullanıcıları beğeni yağmuruna tuttu... “Çünkü ateşliyim”

06.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yaşındayken yetişkin film sektörüne adım atarak kısa sürede tüm dünyada tanınan bir isim haline gelen Lana Rhoades, geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle sektörden ayrıldığını duyurmuştu. Vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon ve gerçek hayattaki cinsel ilişki deneyimini unuttuğunu ifade eden sektörden emekli olduğunu açıklayan Rhoades, sosyal medyadan doğal halini paylaştığı bir gönderisini yayınladı.

Sosyal medyada 16.6 milyon takipçisi bulunmasına rağmen Instagram’da aktif almayı tercih etmeyen Rhoades yeni gönderisiyle takipçilerinin ilgisini çekti. Geçtiğimiz aylarda konuşmalarında yetişkin film sektörünün sahte olduğunu ve sahnelerin yasaklanması gerektiğini söyleyerek tepki çeken Rhoades, emekliliğini açıkladıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurdu. Oğlu Milo ile sakin bir hayat yaşayan Rhoades sosyal medyadan doğal halini paylaştığı selfielerini yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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2022 yılının başlarında oğlu Milo’yu kucağına alan fenomen isim bebeğinin babasının kimliğini gizlemeye karar vererek gündem olmuştu. Bebeğini tek başına büyüttüğünü dile getiren Rhoades son olarak sosyal medyadan doğal halini paylaştığı selfielerini yayınladı. Gönderisine Rhoades, “Çünkü ateşliyim” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Rhoades’in gönderisine “Gerçekten seni çok özledim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olunmaz ama” yorumunu yaptı.

LANA RHOADES'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lana Rhoades

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