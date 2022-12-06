Eski yetişkin film yıldızı Lan Rhoades doğal halini paylaştı! Sosyal medya kullanıcıları beğeni yağmuruna tuttu... “Çünkü ateşliyim”

Sosyal medyada 16.6 milyon takipçisi bulunmasına rağmen Instagram’da aktif almayı tercih etmeyen Rhoades yeni gönderisiyle takipçilerinin ilgisini çekti. Geçtiğimiz aylarda konuşmalarında yetişkin film sektörünün sahte olduğunu ve sahnelerin yasaklanması gerektiğini söyleyerek tepki çeken Rhoades, emekliliğini açıkladıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurdu. Oğlu Milo ile sakin bir hayat yaşayan Rhoades sosyal medyadan doğal halini paylaştığı selfielerini yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

2022 yılının başlarında oğlu Milo’yu kucağına alan fenomen isim bebeğinin babasının kimliğini gizlemeye karar vererek gündem olmuştu. Bebeğini tek başına büyüttüğünü dile getiren Rhoades son olarak sosyal medyadan doğal halini paylaştığı selfielerini yayınladı. Gönderisine Rhoades, “Çünkü ateşliyim” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Rhoades’in gönderisine “Gerçekten seni çok özledim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olunmaz ama” yorumunu yaptı.