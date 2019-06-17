Düğününde Yıldırım ile İmamoğlu'nun programını izlediler

CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım (27) ile Hande Ural'ın düğünleri Foça- İzmir Karayolu üzerindeki Keyifli Park'taki bir kır bahçesinde gerçekleştirildi. Düğün törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, başta Menemen, Narlıdere ve Foça olmak üzere ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, partinin çeşitli kademelerinde görev almış çok sayıda kişi ve milletvekili, CHP Foça ilçe örgütülü üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, çiftin ailesi ve dostları katıldı. Nikahı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, Baran Gezmiş Yıldırım'ın nikah şahitliğini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gelinin şahitliklerini iki kız arkadaşı yaptı.

Tunç Soyer, 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorularına yüksek sesle 'Evet' diye bağırarak cevap veren genç çifte, mutluluklar diledi, evlilik cüzdanını alkışlar arasında Hande Ural'a verdi. Soyer, "Sadece kendiniz için değil, yuvanıza katacağınız yavrularınız için de huzurlu bir aile ortamı kurun. Bu aşk hiç bitmesin. Diliyorum ki, her şey çok güzel olsun. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Atatürkçü çocuklar istiyoruz" dedi.