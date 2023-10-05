EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Dükkân nasıl yazılır? Dükkân mı dükkan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dükkân nasıl yazılır? Dükkân mı dükkan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

28.09.2023 17:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bulunan sözcükleri kurallara uygun bir biçimde doğru yazmak ve okumak son derece önemli bir konudur. Kişiler, kendini hayatın her noktasında anlaşılır bir şekilde ifade edebilmek için sözcükleri kullanır. Cümleleri anlamlı kılan sözcüklerin hatalı yazılması, anlamı net olmayan cümlelerin oluşmasına neden olur. Anlam bozulmalarını önleyip, etkili bir iletişim için sözcüklerin doğru yazılışlarıyla ilgili bilgi edinmek gerekir. Yazımında sıklıkla hata yapılan sözcüklerden biri dükkândır

Günlük hayatta hem konuşurken hem de yazı yazarken çok sayıda kelime kullanılır. Dükkân sözcüğü de günlük hayatın pek çok alanında kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu sözcüğün çok fazla kullanılmasına karşın hem yazılış biçiminde hem de telaffuz biçiminde yanlışlar yapılır. Hatalı bir şekilde yazılan kelimeler doğal olarak yanlış bir şekilde telaffuz edilebilir. Bu sorunu yaşamak istemeyen kişiler, Türk Dil Kurumunun online kelime aratma ve sorgulama seçeneği sunan web sitesinde kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenirler. TDK sayesinde dükkân gibi yazımı bilinmeyen tüm sözcüklerin esas yazım biçimlerine ulaşmak mümkündür.

Cumhuriyet nasıl yazılır? Cumhuriyet nasıl yazılır?

Dükkân nasıl yazılır?

Dükkân TDK sözlüklerinde ‘esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer; işletme, iş yeri’ anlamına gelir. Dükkân sözcüğü yazımı çok fazla karıştırılan kelimelerden biri olarak görülür. Sözcüğün yazılışı sırasında dükkân mı dükkan mı tereddütü yaşanır. Dükkân kelimesi Arapçadan dilimize geçen bir sözcük olduğu için içerisinde yer alan a harfi şapkalı bir şekilde yazılarak kullanılır. Bu nedenle dükkân kelimesinin doğru yazımı biçimi ''dükkân '' şeklinde olmalıdır. Kelimenin şapkasız ‘a’ ile yazılışı yazım hatası olarak kabul edilir.

Alın teri nasıl yazılır? Alın teri nasıl yazılır?

Dükkân mı dükkan mı?

Dilimiz, yabancı dillerle olan ilişkisi sebebiyle birçok yeni sözcüğü bünyesine katarak Türkçeleştirmiştir. Bu kelimeler halk arasında da sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Yabancı dillerden gelen ve dilimizdeki kurallara uygun olmayan bu tür sözcüklerin yazılışında ve telaffuzunda yanlışlar yapılabilir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağının en çok görülen sorunlarından bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu yüzden doğru olarak bilinen, ancak hatalı olarak yazılan pek çok kelime bulunur.

Bu sözcüklerden bir tanesi de ‘dükkân’ sözcüğüdür. Bu tür kelimelerin hatalı yazımı halk arasında yayıldıkça doğru olarak kabul edilmesi olasıdır. Yanlış yazım biçimlerinin oluşturduğu bilgi kirliliğini engelleyebilmek için dükkân kelimesinin doğru yazılışını bilmek gerekir. Buna göre dükkân yazımı ‘dükkân’ şeklinde olmalıdır. Kelimede yer alan a harfinin üzerine şapka konularak telaffuz biçimi yumuşatılır. Dükkân kelimesi düz olarak okunduğunda Türkçe ünlü uyumuna uymamakla birlikte kaba bir telaffuza neden olmaktadır. Dükkân doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

  • Dükkân (Doğru kullanım)
  • Dükkan (Yanlış kullanım)
Alerji nasıl yazılır? Alerji nasıl yazılır?

Günün Önemli Manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ara tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenlediAra tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenledi
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?
Anahtar Kelimeler:
dükkan dükkan nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Ölü ve yaralılar var

Yer Ankara! Peş peşe üçüncü komşu cinayeti! Ölü ve yaralılar var

Kara para aklama yöntemlerinde kullanılan o sistemi açıkladı!

Kara para aklama yöntemlerinde kullanılan o sistemi açıkladı!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 64 kente "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı: Bakan Yerlikaya'dan 'teyakkuzdayız' açıklaması!

Hande Ataizi'nin Hande Erçel'in doğum günündeki tarzı olay oldu! "Silikonlu kalça..."

Hande Ataizi'nin Hande Erçel'in doğum günündeki tarzı olay oldu! "Silikonlu kalça..."

Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'da her şey tersine döndü

Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'da her şey tersine döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.