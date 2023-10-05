Dükkân nasıl yazılır? Dükkân mı dükkan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta hem konuşurken hem de yazı yazarken çok sayıda kelime kullanılır. Dükkân sözcüğü de günlük hayatın pek çok alanında kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu sözcüğün çok fazla kullanılmasına karşın hem yazılış biçiminde hem de telaffuz biçiminde yanlışlar yapılır. Hatalı bir şekilde yazılan kelimeler doğal olarak yanlış bir şekilde telaffuz edilebilir. Bu sorunu yaşamak istemeyen kişiler, Türk Dil Kurumunun online kelime aratma ve sorgulama seçeneği sunan web sitesinde kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenirler. TDK sayesinde dükkân gibi yazımı bilinmeyen tüm sözcüklerin esas yazım biçimlerine ulaşmak mümkündür.

Dükkân nasıl yazılır?

Dükkân TDK sözlüklerinde ‘esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer; işletme, iş yeri’ anlamına gelir. Dükkân sözcüğü yazımı çok fazla karıştırılan kelimelerden biri olarak görülür. Sözcüğün yazılışı sırasında dükkân mı dükkan mı tereddütü yaşanır. Dükkân kelimesi Arapçadan dilimize geçen bir sözcük olduğu için içerisinde yer alan a harfi şapkalı bir şekilde yazılarak kullanılır. Bu nedenle dükkân kelimesinin doğru yazımı biçimi ''dükkân '' şeklinde olmalıdır. Kelimenin şapkasız ‘a’ ile yazılışı yazım hatası olarak kabul edilir.

Dükkân mı dükkan mı?

Dilimiz, yabancı dillerle olan ilişkisi sebebiyle birçok yeni sözcüğü bünyesine katarak Türkçeleştirmiştir. Bu kelimeler halk arasında da sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Yabancı dillerden gelen ve dilimizdeki kurallara uygun olmayan bu tür sözcüklerin yazılışında ve telaffuzunda yanlışlar yapılabilir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağının en çok görülen sorunlarından bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu yüzden doğru olarak bilinen, ancak hatalı olarak yazılan pek çok kelime bulunur.

Bu sözcüklerden bir tanesi de ‘dükkân’ sözcüğüdür. Bu tür kelimelerin hatalı yazımı halk arasında yayıldıkça doğru olarak kabul edilmesi olasıdır. Yanlış yazım biçimlerinin oluşturduğu bilgi kirliliğini engelleyebilmek için dükkân kelimesinin doğru yazılışını bilmek gerekir. Buna göre dükkân yazımı ‘dükkân’ şeklinde olmalıdır. Kelimede yer alan a harfinin üzerine şapka konularak telaffuz biçimi yumuşatılır. Dükkân kelimesi düz olarak okunduğunda Türkçe ünlü uyumuna uymamakla birlikte kaba bir telaffuza neden olmaktadır. Dükkân doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.