Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası malzemeleri neler?

Dul avrat çorbası adını, eşini kaybeden kadının acıklı hikayesinden alır. Dul avrat çorbası, eşini kaybeden kadının çocuklarını doyurabilmek için evdeki malzemeleri karıştırarak çorba yapmasıyla ortaya çıkmış. İşte dul avrat çorbası tarifi ve malzemeleri...

DUL AVRAT ÇORBASI MALZEMELERİ

1 büyük soğan

1, 5 çay bardağı erişte

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

1 litreye yakın sıcak su

Nane

Pul biber

DUL AVRAT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Doğranan 1 adet büyük soğanı yağda kavuruyoruz. Soğanların rengi hafif dönünce 1 yemek kaşığı biber ve domates salçasını özüyoruz.

Salça hafif kavrulduğunda sıcak suyu ilave edin. Kullanılan su et veya tavuk suyu olabilir. Su kaynadığında içerisine yeşil mercimek, erişte ve nohut koyun ve üstüne sarımsakları rendeleyin. Erişteler piştiğinde hazır çorbanın altını kapatın. Sonrasında nane ve pul biber ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



