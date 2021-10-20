YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası malzemeleri neler?

Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası malzemeleri neler?

20.10.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dul avrat çorbası Akdeniz Bölgesi yemeklerinden biridir. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1, 5 çay bardağı erişte, 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek dul avrat çorbası için gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Bu tarifi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte dul avrat çorbası tarifi ve malzemeleri...

Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası malzemeleri neler?

Dul avrat çorbası adını, eşini kaybeden kadının acıklı hikayesinden alır. Dul avrat çorbası, eşini kaybeden kadının çocuklarını doyurabilmek için evdeki malzemeleri karıştırarak çorba yapmasıyla ortaya çıkmış. İşte dul avrat çorbası tarifi ve malzemeleri...

DUL AVRAT ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 1 büyük soğan
  • 1, 5 çay bardağı erişte
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 diş sarımsak
  • 1 litreye yakın sıcak su
  • Nane
  • Pul biber

Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası malzemeleri neler?

DUL AVRAT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Doğranan 1 adet büyük soğanı yağda kavuruyoruz. Soğanların rengi hafif dönünce 1 yemek kaşığı biber ve domates salçasını özüyoruz.

Salça hafif kavrulduğunda sıcak suyu ilave edin. Kullanılan su et veya tavuk suyu olabilir. Su kaynadığında içerisine yeşil mercimek, erişte ve nohut koyun ve üstüne sarımsakları rendeleyin. Erişteler piştiğinde hazır çorbanın altını kapatın. Sonrasında nane ve pul biber ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyetlerin vazgeçilmezleri! Aşırı yediğinizde sağlıksız olabilecek bu besinleri bir kez daha düşününDiyetlerin vazgeçilmezleri! Aşırı yediğinizde sağlıksız olabilecek bu besinleri bir kez daha düşünün
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
Dillere destan bir tarif! Antep'in meşhur Beyran çorbasıDillere destan bir tarif! Antep'in meşhur Beyran çorbası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayınında anne oğlun ilginç kavgası! "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti

Canlı yayınında anne oğlun ilginç kavgası! "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Trileçe nasıl yapılır?

Trileçe nasıl yapılır?

Tariflerle ekmekleri değerlendirin

Tariflerle ekmekleri değerlendirin

Bakliyatlarınızı böcekler basabilir!

Bakliyatlarınızı böcekler basabilir!

Hem doyurucu hem de şifa kaynağı!

Hem doyurucu hem de şifa kaynağı!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.