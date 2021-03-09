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Dün akşam hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı

09.03.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Dün akşam hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı

Pazar günü evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisi Zeki Bülent Özerk'in ölümüyle büyük bir yıkım yaşadığı ortaya çıktı.

Türk sinemasının efsane ismi Rasim Öztekin, pazar günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncu anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Dün kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

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2 AY ÖNCE ABİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun geçtiğimiz aylarda yaşadıkları da kısa sürede gündem gelmeye başladı. Zor günler geçiren oyuncu, 2 ay önce abisini ölümüyle yıkılmıştı.

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Ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan usta isim, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim... Nurlar içinde yatsın" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaşmıştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası eşinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmış. Durumunu ağırlaşması üzerine Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Kocaoğulları öğlen saatlerinde usta oyuncunu son durumuna ilişkin verdiği bilgide hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtmişti. Açıklama sonrası ilerleyen saatlerde sanatçı Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Rasim Öztekin
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