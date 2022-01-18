Dünden kalan ekmeğinizi değerlendirin: Bayat ekmekten kek tarifi

Bir pazar sabahı iştahla kek yapmak için mutfağa gittiniz ve kek için yeteri kadar un kalmadığını mı fark ettiniz? Çözüm basit, bayat ekmekleri un haline getirerek mis gibi bir kek yapabilirsiniz. Tadanların damağında enfes bir lezzet bırakan bu keki normal unla yapılmış kekten ayırmak mümkün değil. Böylelikle hem ekmekleri çöpe gitmekten kurtaracak hem çok lezzetli puf puf kabaran bir kek yapmış olacaksınız. Bayatlayan ekmekleri sakın çöpe atmayın, bu enfes keki tadan herkes tarifini isteyecek. İşte merak edilen bayat ekmek kekinin tarifi!
MALZEMELER
2 adet yumurta
1,5 çay bardağı toz şeker
2 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
4 çay bardağı rondoda öğütülerek un haline getirilmiş bayat ekmek
2 çay bardağı un
2 kaşık öğütülmüş fındık içi
2 kaşık damla çikolata
1 paket kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Rondoda öğüttüğünüz bayat ekmekleri geniş bir kasenin içine alarak üzerine sütü ilave edin ve ekmekler sütü iyice çekene kadar bekletin.
Başka bir çırpma kabına oda sıcaklığındaki yumurtaları ve şekeri alarak köpürene kadar çırpın.
Köpük köpük olan yumurta ve şeker karışımının üzerine sıvı yağı, sütü çeken ekmekleri alarak çırpmaya devam edin.
Daha sonra karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin.
Unun tamamını bir kerede değil kontrollü şekilde kıvamına bakarak ekleyin ve tam kıvamını alana kadar çırpın.
Kıvama gelen kek hamurunun içine iri şekilde öğütülmüş fındıkları ve damla çikolataları ilave ederek karıştırın.
Kullanacağınız kek kalıbını her tarafına değecek şekilde yağlayın veya fırın kağıdıyla kaplayın.
Kek hamurunu kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.
Kek güzelce kabarıp kızarana kadar pişirin.
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