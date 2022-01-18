Dünden kalan ekmeğinizi değerlendirin: Bayat ekmekten kek tarifi

Bir pazar sabahı iştahla kek yapmak için mutfağa gittiniz ve kek için yeteri kadar un kalmadığını mı fark ettiniz? Çözüm basit, bayat ekmekleri un haline getirerek mis gibi bir kek yapabilirsiniz. Tadanların damağında enfes bir lezzet bırakan bu keki normal unla yapılmış kekten ayırmak mümkün değil. Böylelikle hem ekmekleri çöpe gitmekten kurtaracak hem çok lezzetli puf puf kabaran bir kek yapmış olacaksınız. Bayatlayan ekmekleri sakın çöpe atmayın, bu enfes keki tadan herkes tarifini isteyecek. İşte merak edilen bayat ekmek kekinin tarifi!

BAYAT EKMEKTEN KEK TARİFİ

MALZEMELER

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

4 çay bardağı rondoda öğütülerek un haline getirilmiş bayat ekmek

2 çay bardağı un

2 kaşık öğütülmüş fındık içi

2 kaşık damla çikolata

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI