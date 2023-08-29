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    4. “Dune: Part 2” Hollywood grevleri nedeniyle 2024 yılına ertelendi! Yeni vizyon tarihi afişle duyuruldu

    “Dune: Part 2” Hollywood grevleri nedeniyle 2024 yılına ertelendi! Yeni vizyon tarihi afişle duyuruldu

    29.08.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yönetmen Denis Villeneuve'ün bilim kurgu destanının ikinci bölümünü izlemek için artık önümüzdeki bahara kadar beklemeniz gerekecek. Dune’un devam filmi niteliğindeki “Dune: Part 2” Hollywood grevleri nedeniyle 2024 yılına ertelendi. Filmin vizyon tarihi yeni afişiyle 15 Mart 2024 olarak açıklandı.

    “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” filmi Hollywood'da devam eden Oyuncular Birliği (SAG-AFTRA) grevi nedeniyle 15 Mart 2024'e ertelendi. Yönetmen Denis Villeneuve'ün üçleme şeklinde planladığı Dune efsanesinin ikinci filminin Kasım ayında vizyona girmesi bekleniyordu. Filmin afişleri ve fragmanları paylaşılırken projenin Hollywood grevlerinden etkilendiği için vizyon tarihinin 2024 yılına çekildiği açıklandı.

    YENİ AFİŞLE DUYURULDU

    dune kapak

    Dune: Bölüm 2 filminin konusu ise, “Bu devam filmi, ailesini yok eden komploculara karşı intikam savaşı yolunda ilerlerken Chani ve Fremenlerle birleşen Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu araştıracak. Hayatının aşkı ile onun kaderi arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kalan bilinen evrende , yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışıyor."


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