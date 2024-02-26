SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Dünya bu anları konuşuyor! River Plate-Boca Juniors maçında gizemli olay: Oradan geçen şey ne?

Dünya bu anları konuşuyor! River Plate-Boca Juniors maçında gizemli olay: Oradan geçen şey ne?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.02.2024 10:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen River Plate-Boca Juniors derbisinde izleyenlerin akıl sır erdiremediği bir olay yaşandı. Önce Arjantin'de sonra da tüm dünyada gündem olan o anlara ait görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. İşte o efsunlu anlar!

Dünyanın en ateşli futbol rekabeti olan, "Superclasico" olarak da bilinen River Plate–Boca Juniors derbisi dün akşam nefesleri kesti. Arjantin Premier Lig'in 7. haftasında gerçekleşen dev derbide gülen çıkmadı. Maç 1-1 sonuçlandı. River Plate geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplarken, Boca Juniors ise 6 haftada 9 puan topladı. Monumental Stadyumunda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 85 bin seyirci takip etti.

reisim

KARŞILAŞMAYA O ANLAR DAMGA VURDU

Müsabakada bir serbest vuruş sonrası kaleye yönelen topu kaleci rahat bir şekilde karşıladı fakat o anlarda topun önünden geçen çok hızlı bir şekilde geçen cisim maça damga vurdu.

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen o anlara dair kullanıcılar şu yorumlarda bulundu:

"Top direkten döndü sandım"

"Simülasyon hatası, olur arada"

"Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe deplasmanında havada iki kez seken topu gibi ilginç olay"

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız isim bir canavar yetiştiriyor!Yıldız isim bir canavar yetiştiriyor!
Arda Güler'e doğum gününde kötü sürpriz! Tam oyuna girecekti, bir anda bütün plan değiştiArda Güler'e doğum gününde kötü sürpriz! Tam oyuna girecekti, bir anda bütün plan değişti
Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı!Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı!
Anahtar Kelimeler:
Derbi Boca Juniors River Plate Superclasico biler iyet
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı!

Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı!

Arda Güler'e doğum gününde kötü sürpriz! Tam oyuna girecekti, bir anda bütün plan değişti

Arda Güler'e doğum gününde kötü sürpriz! Tam oyuna girecekti, bir anda bütün plan değişti

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi

İngiltere Ligi'nde skandal pozisyon!

İngiltere Ligi'nde skandal pozisyon!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.