Dünya bu anları konuşuyor! River Plate-Boca Juniors maçında gizemli olay: Oradan geçen şey ne?

Dünyanın en ateşli futbol rekabeti olan, "Superclasico" olarak da bilinen River Plate–Boca Juniors derbisi dün akşam nefesleri kesti. Arjantin Premier Lig'in 7. haftasında gerçekleşen dev derbide gülen çıkmadı. Maç 1-1 sonuçlandı. River Plate geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplarken, Boca Juniors ise 6 haftada 9 puan topladı. Monumental Stadyumunda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 85 bin seyirci takip etti.

KARŞILAŞMAYA O ANLAR DAMGA VURDU

Müsabakada bir serbest vuruş sonrası kaleye yönelen topu kaleci rahat bir şekilde karşıladı fakat o anlarda topun önünden geçen çok hızlı bir şekilde geçen cisim maça damga vurdu.

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen o anlara dair kullanıcılar şu yorumlarda bulundu:

"Top direkten döndü sandım"

"Simülasyon hatası, olur arada"

"Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe deplasmanında havada iki kez seken topu gibi ilginç olay"





