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  4. Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 25 milyonluk Şangay’da evleri karantina merkezine dönüştürülen halk isyan etti

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 25 milyonluk Şangay’da evleri karantina merkezine dönüştürülen halk isyan etti

16.04.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkeyi vurmaya devam ediyor. Çin’in en kalabalık şehirlerinden olan Şangay’da koronavirüs vakalarının artması üzerine yerel yöneticiler tedbirlerini genişletti. Şehirde uygulanan ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında süresiz sokağa çıkma yasağı ve katı karantina kuralları devreye girdi. Evleri karantina merkezine dönüştürülen halk isyan etti.

Çin’in ‘sıfır koronavirüs vakası’ politikası Şangay’da etkilerini göstermeyi sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında özel izolasyon kıyafetleri giyen polisler sokaklarde devriye yapıyor. Çinli patronlar ise çalışanlarının ofislerde kalmasını zorunlu hale getirirken sert karantina kuralları uygulanıyor. Halkın evlerinin balkonunda çığlık sesleri yükseltiği Şangay’ın Pudong Bölgesi'nde apartmanlarının karantina merkezine dönüştürülmesini protesto eden vatandaşlara polisin müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Herkes Çin’i konuşuyor! Koronavirüs karantinası uygulanan ülkede patronlar çalışanları ofiste uyumaya zorluyorHerkes Çin’i konuşuyor! Koronavirüs karantinası uygulanan ülkede patronlar çalışanları ofiste uyumaya zorluyor

POLİSTEN PROTESTOCULARA SERT MÜDAHALE

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Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Cangciang Uluslararası apartman kompleksinde yaşayan vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandığı gözlendi. Arbede sırasında çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kayıt ettiği görüntülerde pek çok vatandaşın yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı görüldü. Bölgeden paylaşılan görsellerin birinde ise apartman sakinlerinden birinin polis bariyerlerinin önünde diz çökerek ağlaması sosyal medyanın tepkisine neden oldu.

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Polis merkezinden açıklanan raporda apartman sakinlerinin koronavirüs hastalarına yer açmak için taşınması gerektiğinin bildirildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok şükür yeni varyant çıktı sen bizi yanlız birakma vuris deli olduk

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