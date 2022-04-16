Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 25 milyonluk Şangay’da evleri karantina merkezine dönüştürülen halk isyan etti

Çin’in ‘sıfır koronavirüs vakası’ politikası Şangay’da etkilerini göstermeyi sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında özel izolasyon kıyafetleri giyen polisler sokaklarde devriye yapıyor. Çinli patronlar ise çalışanlarının ofislerde kalmasını zorunlu hale getirirken sert karantina kuralları uygulanıyor. Halkın evlerinin balkonunda çığlık sesleri yükseltiği Şangay’ın Pudong Bölgesi'nde apartmanlarının karantina merkezine dönüştürülmesini protesto eden vatandaşlara polisin müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

POLİSTEN PROTESTOCULARA SERT MÜDAHALE

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Cangciang Uluslararası apartman kompleksinde yaşayan vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandığı gözlendi. Arbede sırasında çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kayıt ettiği görüntülerde pek çok vatandaşın yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı görüldü. Bölgeden paylaşılan görsellerin birinde ise apartman sakinlerinden birinin polis bariyerlerinin önünde diz çökerek ağlaması sosyal medyanın tepkisine neden oldu.

Polis merkezinden açıklanan raporda apartman sakinlerinin koronavirüs hastalarına yer açmak için taşınması gerektiğinin bildirildiği açıklandı.



