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Dünya bu iddiayı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kızı mı?

27.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dünyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore lideri bu kez de özle hayatıyla gündeme gelmeyi başardı. Kuzey Kore Devlet Televizyonu’nda yayınlanan bir gösteride yer alan küçük kızın, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kızı olabileceği iddia edildi.

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kızı mı?

Ülkenin 75. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarında diğer çocuklarla beraber sahnede dans eden küçük kızın Kim Jong Un’un kızı olabileceği ihtimali Güney Kore başta olmak üzere dünya medyasında geniş yer buldu. Çin’deki Kuzey Kore propaganda uzmanları, Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin bu ay ülkenin Ulusal Günü kutlamalarının bir parçası olarak bir sahne performansında yer aldığına inanıyor. Çinli uzmanlar iddiaların kaynağı olarak ise kameraların yoğun bir şekilde ismi açıklanmayan kıza odaklanmasını ve sahnede saçını toplamayan tek kız çocuğu olmasını gösterdi. Güney Kore basını, bunun bir tür özel muamele olduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLER ANALİZ EDİLECEK

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InDPRK blogunda Samhero takma adıyla yazan bir analist, gösterinin sonunda Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun da performanstan sonra kızla konuşmak için ona yaklaşırken görüldüğü de vurgulanıyor. Kuzey Kore liderinin karısının kızın sırtına elini koyarak konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Güney Kore Birleşim Bakanlığı yetkilileri, rapor ve görüntüleri analiz ettiklerini duyurdu. Bakanlık, küçük çocuğun Kuzey Kore liderinin kızı olma ihtimalinin düşük olduğunu ve raporları doğrulamanın bir yolu olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un kim jonghyun
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