Dünya bu kadını konuşuyor! Fotoğrafları gören gerçek olduğuna inanamıyor

Dünya Rusya'da yaşayan 'Barbie' Tatiana 'Tanya' Tuzova'yı konuşuyor. Dünyadaki en büyük Barbie bebek koleksiyonunun sahibi olduğunu iddia eden ve dünya rekorunu almak isteyen 32 yaşındaki Tatiana, bu zorlu hobinin onu arkadaşsız bıraktığını açıkladı.

Soyadını da 'Barbie' olarak değiştirmek isteyen Tatiana, "Evet neredeyse hiç arkadaşım yok. Bunun için zamanım yok. Ama bu benim için sorun değil. Ben yalnız olmayı seviyorum. Kocam var ve o bana yetiyor" dedi.

Daha önce 121 dolar (690 TL) ile geçinmeye çalıştığını ve zorluk yaşadığını belirten Tatiana bu yüzden radikal değişiklikler yaptığını belirtiyor.

Ancak genç kadın 'Barbie' olmanın bir iş değil 'hayat tarzı' olduğunu iddia ediyor.

Her ne kadar kendisi 'Barbie'yi taklit etse de Tatiana, kendisini taklit etmeye çalışmanın oldukça zor olacağını ve eşi benzeri olmayacağını söylüyor.

Tatiana yaptığı estetik operasyonları için 120 bin dolar (680 bin TL) harcadığını ancak bu yüzden pişmanlık duymadığını belirtiyor.

Tatiana şimdiki hedefinin ise rekorlar kitabına girmek olduğunu söylüyor.



