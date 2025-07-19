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Dünya bu muhabiri konuşuyor! Sel sularının içinde yayın yaparken akıntıya kapıldı!

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Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ülkede 159 kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi de yaralandı. Sel sularının içinden yayın yapan bir muhabir ise sulara kapıldı. O anlar gündem oldu.

Pakistan'da yaşanan sel felaketinde şimdiye kadar 159 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz birçok bölgede kötüleşen hava koşulları nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

Dünya bu muhabiri konuşuyor! Sel sularının içinde yayın yaparken akıntıya kapıldı! 1

MUHABİR SELE KAPILDI

Sel felaketinin en dikkat çeken görüntüsü ise bir muhabirin anonsu oldu. Görüntülere göre yerel kanal Ruhi TV'nin muhabiri Ali Musa Rıza, Pencap eyaletinde yayın yaparken sele kapıldı. "Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım" diyen muhabir sürüklendi.

Dünya bu muhabiri konuşuyor! Sel sularının içinde yayın yaparken akıntıya kapıldı! 2

Ali Musa Rıza, bölge halkının yaşadığı sıkıntıları gösterebilmek adına yayınını sel sularının içinden gerçekleştirdiğini belirtti.

Dünya bu muhabiri konuşuyor! Sel sularının içinde yayın yaparken akıntıya kapıldı! 3

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Anahtar Kelimeler:
sel Pakistan sel felaketi
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