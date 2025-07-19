Dünya bu muhabiri konuşuyor! Sel sularının içinde yayın yaparken akıntıya kapıldı!

Pakistan'da yaşanan sel felaketinde şimdiye kadar 159 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz birçok bölgede kötüleşen hava koşulları nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

MUHABİR SELE KAPILDI

Sel felaketinin en dikkat çeken görüntüsü ise bir muhabirin anonsu oldu. Görüntülere göre yerel kanal Ruhi TV'nin muhabiri Ali Musa Rıza, Pencap eyaletinde yayın yaparken sele kapıldı. "Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım" diyen muhabir sürüklendi.

Ali Musa Rıza, bölge halkının yaşadığı sıkıntıları gösterebilmek adına yayınını sel sularının içinden gerçekleştirdiğini belirtti.