Dünya bu olayla ayağa kalktı! İdam geri mi geliyor? Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

ABD'de, Charlotte kentinde trende bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska cinayetini konuşuyor. Başkan Donald Trump, saldırgan Decarlos Brown Jr. için idam cezası çağrısı yaptı. 14 kez tutuklanıp serbest bırakılan Brown hakkında hem federal hem eyalet düzeyinde dava açıldı.

Çiğdem Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska’yı öldürmekle suçlanan Decarlos Brown Jr. için idam cezası talep etti.

TRUMP, BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ:

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Barış ve güvenlik arayışıyla Amerika'ya gelen, genç Ukraynalı kadını vahşice öldüren BU CANAVAR, hızlı bir yargılamanın ardından İDAM cezası almalı. Başka bir seçenek olamaz!" ifadelerini kullandı.

Olay, 22 Ağustos'ta Charlotte’taki Lynx Blue Line treninde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, 34 yaşındaki Brown, trende Zarutska'yı cebinden çıkardığı bir çakıyla defalarca bıçakladı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

14 KEZ SERBEST KALMIŞ

Trump, zanlının geçmişte 14 kez tutuklandığını ve her seferinde kefaletle serbest bırakıldığını belirterek, “Bu suçlu ne işi var trende, sokakta? Böyle insanlar kilit altında tutulmalı!” dedi.

YARGI MAKAMLARI HAREKETE GEÇTİ

Savcılar, Brown’a hem federal düzeyde "toplu taşıma sisteminde ölüme neden olan eylem" suçlaması yöneltti, hem de eyalet düzeyinde birinci derece cinayetle yargılanacağını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise, Brown için "Bu affedilemez suç için en ağır cezayı isteyeceğiz. Artık özgür bir adam olarak gün ışığını bir daha göremeyecek" dedi.

HAYALLERİ VARDI

Zarutska, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle birlikte savaşın etkilerinden kaçmak için Ukrayna’dan ABD’ye göç etmişti. Kiev’deki Synergy College’dan mezun olan genç kadın, hayvan sevgisi nedeniyle veteriner yardımcısı olmayı hedefliyordu.

