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Dünya bu skandalı konuşuyor! Hastanede inanılmaz olay

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 05.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

Fransa’nın Marsilya kentindeki bir hastanenin koridorunda ölen 73 yaşındaki bir adamın cesedi öldükten 15 gün sonra bulundu. Olay ülkede tepkilere yol açtı.

Dünya bu skandalı konuşuyor! Hastanede inanılmaz olay

Fransa’nın Marsilya kentinde La Conception hastanesine iğne yaptırmak için gelen 73 yaşındaki Alzheimer hastası yaptığı iğneden sonra kayboldu. Tam 15 gün boyunca haber alınamayan adamın, cesedini hastanedeki kullanılmayan bir koridorda bulundu.

Olay üzerine hastane yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan yakınlarının hastaneye dava açtı. Hastanın oğlu Jean Ligonnet yaptığı açıklamada, “Babam bir kaplumbağadan daha yavaş yürürdü, hastane çalışanları ‘30 saniye arkamızı döndük kayboldu’ diyor, bu imkânsız” dedi ve ihmalkarlıkla suçladığı hastaneye dava açtıklarını bildirdi.

"BABAM BÖYLE ÖLMEYİ HAK ETMEDİ"

Hastane yönetiminin ‘rahat rahat uyuyun, biz tüm hastanede aradık’ dediğini aktaran Ligonnet, “Bana her yeri aradık dediler ama 15 gün sonra babamın bir köpek gibi, kenarda bir yerde öldüğünü öğreniyorum. İğrenç bir durum, ilgisizlik ve ihmalkarlıkla bir hayat çaldılar. Babam böyle ölmeyi hak etmedi” dedi.

Ligonnet, “Hastanenin her katının tüm çalışanlarına tek tek sordum, çoğu kayıp birinin olduğundan habersizdi bile” dedi.
Öte yandan ölen hastanın ilk otopsi raporunda ölüm sebebinin bulunamadığı ve araştırmaların devam ettiği, olayın ise Marsilya polisi tarafından soruşturulduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa marsilya hastane ölüm

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Burada olsa hasta yakınları dr döver. neden dövdüklerini anladınız mı şimdi. dövülmeyi hak ediyorlar demiyorum. insanın damarına basıyorlar. annemle hastanede fırça yedim doktordan. kuyruğunu kısıp gideceksin. hak arayamıyorsun.
tenezzül etmemişlerdir medeni fransizlar
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