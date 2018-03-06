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Dünya çapındaki isimler Mehmet Bir Cihan Fatihi için Türkiye'ye geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Yeni sezonun en fazla merak edilen dizileri arasında yerini alan Mehmet Bir Cihan Fatihi için geri sayım devam ediyor. Er Ryan’ı Kurtarmak, Zor Ölüm, Tomb Raider gibi büyük yapımların proje tasarımını üstlenen Thomas Brown, Mehmed Bir Cihan Fatihi için Türkiye’ye geldi. İşte dev prodüksiyondan dikkat çeken bilgiler.

Dünya çapındaki isimler Mehmet Bir Cihan Fatihi için Türkiye'ye geldi

2018’in büyük bir ilgiyle beklenen projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenilerek aktarılacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi, hikâyesi ile olduğu kadar ekrana yansıyacak dünyasıyla da merak konusu.

Er Ryan’ı Kurtarmak, Zor Ölüm, Tomb Raider gibi büyük yapımların proje tasarımını üstlenen Thomas Brown, Mehmed Bir Cihan Fatihi için Türkiye’ye geldi.

DEV PLATO KURULDU
Maltepe Üniversitesi içerisindeki film platolarında, 4.000 m ² kapalı, 50.000 m² açık alana kurulan dev plato ile Hadımköy’de yer alan 25.700 m²’lik diğer plato Hakan Yarkın ve Nilüfer Çamur tarafından tasarlandı. Dönemin ihtişamını hayata geçirmek için 450 kişilik yaratıcı ve uygulayıcı ekibin yer aldığı projede kostüm tasarımında Gülümser Gürtunca, başlık tasarımında ise Mücella Mert in imzası var.

AKSİYON SAHNELERİ İÇİN ÖZEL EĞİTİM
Görsel efektleri üstlenen deneyimli ekibe yurt dışından gelen 8 ayrı visual effect uzmanının destek verdiği Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde aksiyon sahneleri için daha önce Harry Potter, Da Vinci Şifresi gibi yankı uyandıran projelerde görev alan dünyaca ünlü “Horse Master” (at eğitimcisi) Jason White görev aldı. Ata binen ve kılıçla dövüş sahnesi çekecek olan tüm oyuncular 8 ay boyunca dövüş ve at binme eğitimi alarak yoğun bir tempoda çalıştı.

Marco Polo, Conan, Cengiz Han gibi yapımlara hizmet veren Avrupa’nın en önemli atlı aksiyon ekibi Nomad Stunt ile İstanbul Stunt ekibi; dövüş ve savaş sahnelerinin koreografisini ve dublörlüğünü birlikte yaparak ortaya birbirinden başarılı savaş sahneleri çıkardı.

Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi yakında Kanal D’de.

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Mehmet Bir Cihan Fatihi kenan imirzalıoğlu

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