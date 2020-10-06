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"Dünya Çocuk Günü"

VAN HABERLERİ  | 06.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında otizmli ve engelli çocuklara yönelik müzik dinletisi düzenlendi.Van’ın Erciş ilçesinde müzik öğretmenlerinden, "Dünya Çocuk Günü" kapsamında otizmli ve bedensel engelli çocuklara yönelik bir hafta sürecek müzik dinletisi etkinliği başlattı.Van Gölü Sahilkent Mahallesinin sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte sosyal mesafe kurallarına uyulan alana gelen çocuklar, öğretmenlerin seslendirdiği şarkıları dinleyip gönüllerince eğlendi.

Van’ın Erciş ilçesinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında otizmli ve engelli çocuklara yönelik müzik dinletisi düzenlendi.
Van’ın Erciş ilçesinde müzik öğretmenlerinden, "Dünya Çocuk Günü" kapsamında otizmli ve bedensel engelli çocuklara yönelik bir hafta sürecek müzik dinletisi etkinliği başlattı.Van Gölü Sahilkent Mahallesinin sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte sosyal mesafe kurallarına uyulan alana gelen çocuklar, öğretmenlerin seslendirdiği şarkıları dinleyip gönüllerince eğlendi. Programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Avas çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye edip, mutluluklarını paylaştı

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Van Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
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