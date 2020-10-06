Van’ın Erciş ilçesinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında otizmli ve engelli çocuklara yönelik müzik dinletisi düzenlendi.

Van’ın Erciş ilçesinde müzik öğretmenlerinden, "Dünya Çocuk Günü" kapsamında otizmli ve bedensel engelli çocuklara yönelik bir hafta sürecek müzik dinletisi etkinliği başlattı.Van Gölü Sahilkent Mahallesinin sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte sosyal mesafe kurallarına uyulan alana gelen çocuklar, öğretmenlerin seslendirdiği şarkıları dinleyip gönüllerince eğlendi. Programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Avas çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye edip, mutluluklarını paylaştı

