Dünya çocuklarının sevgilisi Nöstlinger yaşamını yitirdi

Milyonlarca çocuğun ve gencin severek okuduğu, Hans Christian Andersen (1984) ve Astrid Lindgren Anma (ALMA-2003) gibi dünyanın saygın edebiyat ödüllerinin sahibi yazar Christine Nöstlinger yarım asırlık verimiyle bugünün yaratıcılarına da ilham kaynağı olmayı başardı.

Son söyleşisinde, artık çocuk kitabı yazmak istemediğini, çünkü kendi yaşamının bir çocuk romanı haline geldiğini söyleyen Nöstlinger, kitaplarının konu olduğu pek çok gençlik filminde de ufak rollerde, sürprizlerle sevenlerini şaşırtmıştı.

Çocuklar ve gençler için kaleme aldığı 100’den fazla kitabında, her yaştan okuru ortak duygu ve düşüncelerde birleştirdi. Eserleri pek çok dile çevrilen Avusturyalı yazarın ilk kitabı 1970’te yayımlandı, Türkçe’ye Günışığı Kitaplığı tarafından “Alev Saçlı Çocuk” başlığıyla kazandırıldı, çocuk edebiyatının köşe taşlarından biri oldu. Günümüzde dünya çocuk edebiyatının klasikleri arasında sayılan “Kim Takar Salatalık Kral’ı” ile 1973’te Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı.

Kitaplarında yarattığı gerçekçi karakterleri ve olay örgüsünü, büyülü gerçekçi öğelerle ve çok katmanlı mizahi bir anlatımla kurguladı. Romanlarındaki incelikli, zekice sosyal eleştiriyle kuşaklararası iletişimi yüceltti, yetişkinlerin önyargılarını ve kalıplarını kırarak çocukların ve gençlerin yanında durdu. Onlara üstlerindeki baskılara nasıl karşı koyabileceklerinin ipuçlarını işaret etti.