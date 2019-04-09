Dünya’daki en güzel 10 sonsuzluk havuzu!

Sonsuzluk havuzu bakış açısına göre suyun sonsuz olduğu hissini yaratan bitiş çizgisi belirgin olmayan havuzlara verilen isimdir. Bu havuzlar denizi en iyi şekilde görünebilecek haliyle konumlandırılmıştır. Uçsuz bucaksız ve eşsiz görüntüleri ile dünyada ün kazanmış sonsuzluk havuzlarını bir de siz görün istedik.

İşte, sahip olduğu gösteriş ve manzaraları ile dünyaca ünlü 10 sonsuzluk havuzu:

Amankila: Bali, Endonezya

Dünyanın en bilinen sonsuzluk havuzuna sahip olan Amankila, bu havuzu geleneksel Endonezya pirinç tarlalarını anımsatacak şekilde üç katlı falezin aşağısına doğru çevresindeki muhteşem dağ ve boğaz manzarası ile havuzu bütünlemiştir. Bu gösterişli havuza 34 adet Bali tarzına uygun müstakil süitler eşlik etmektedir.

Amalfi Sahili, İtalya

Ravello’nun en yüksek noktasında ve Akdeniz’in yaklaşık 1000 metre üzerin yer alan bu havuz,yüzmek istenildiğinde insana sanki uçurumdaymış hissi yaratacak cinsten.

Mitzpe Ramon, İsrail

Dünya’da ki en büyük erozyon krateri olarak bilinen Ramon Kraterinin manzarasına karşılık oluşturulan bu havuz Negev Çölün’ne bakan uçurumların tepesinde yer.Gün doğumunda ki sıcak havaları, deve sürmek, jeep seferi hatta özel süit havuzları gibi bir çok şeyi bünyesinde barındıran bir tesistir.