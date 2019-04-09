Dünya’daki en güzel 10 sonsuzluk havuzu!

Sonsuzluk havuzu bakış açısına göre suyun sonsuz olduğu hissini yaratan bitiş çizgisi belirgin olmayan havuzlara verilen isimdir. Bu havuzlar denizi en iyi şekilde görünebilecek haliyle konumlandırılmıştır. Uçsuz bucaksız ve eşsiz görüntüleri ile dünyada ün kazanmış sonsuzluk havuzlarını bir de siz görün istedik.
İşte, sahip olduğu gösteriş ve manzaraları ile dünyaca ünlü 10 sonsuzluk havuzu:
Amankila: Bali, Endonezya
Dünyanın en bilinen sonsuzluk havuzuna sahip olan Amankila, bu havuzu geleneksel Endonezya pirinç tarlalarını anımsatacak şekilde üç katlı falezin aşağısına doğru çevresindeki muhteşem dağ ve boğaz manzarası ile havuzu bütünlemiştir. Bu gösterişli havuza 34 adet Bali tarzına uygun müstakil süitler eşlik etmektedir.
Amalfi Sahili, İtalya
Ravello’nun en yüksek noktasında ve Akdeniz’in yaklaşık 1000 metre üzerin yer alan bu havuz,yüzmek istenildiğinde insana sanki uçurumdaymış hissi yaratacak cinsten.
Mitzpe Ramon, İsrail
Dünya’da ki en büyük erozyon krateri olarak bilinen Ramon Kraterinin manzarasına karşılık oluşturulan bu havuz Negev Çölün’ne bakan uçurumların tepesinde yer.Gün doğumunda ki sıcak havaları, deve sürmek, jeep seferi hatta özel süit havuzları gibi bir çok şeyi bünyesinde barındıran bir tesistir.
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Burj Al Arab otelin en önemli özelliği sahip olduğu bu sonsuzluk havuzudur. Çok büyük bir alanı kaplayan tatlı su havuzunun içerisinde bar mevcutken, 9 bin metrekarelik tuzlu su havuzu ise Perisan Körfezine akmaktadır.
Ixtapa, Meksika
Ixtapa Sahili’nin kayalıklarında yer alan Cala de Mar Resort & Spa, Pasifik Okyanusu’nun büyüleyici manzarası eşliğinde iki sonsuzluk havuzuna sahiptir. bununla da kalmayıp her süitte kişilerin kendilerine özel dalma havuzları da mevcuttur.
Anacapri, İtalya
Denizden 985 metre yüksekte ve çift katlı bir sonsuzluk havuzu bulunan Caesar Augustus misafirlerine hiç unutamayacakları büyüleyici anlar yaşatmayı hedeflemiş anlaşılan. Havuz, deniz ve gökyüzünün hiç bir sınırı yokmuşcasına birleşmesi görenleri şaşkınlığa düşürmekte. Üstelik, Napoli Körfezi, Vezüv Yanardağı ve Sorrentine Yarımadası’na bakan bir villa olarak konumlandırılmıştır.
Santorini, Yunanistan
Ege Denizi’nde yer alan bu butik otel, uçurumun başladığı yerde biterek deniz,volkan ve havuz arasında engelsiz bir seyir manzarası sunmaktadır. Oteldeki oda ve süitlerin de kendilerine has manzaraları vardır.
Türkiye, İstanbul
Boğazın üzerinde yer alması Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprü ve boğazın eşsiz manzarasını misafirlerine sunmaktadır. Havuzun yıl boyunca açık olması konuklarını yaz sıcaklığında serinletmeye, kışın ise karla kaplı çevresinde ısıtılmış sularda her daim misafir etmeye hazırdır.
Antigua, Batı Hint Adaları
Batı Hint Adalarının gün batımının gerçekleştiği kısımda yer alan bu otel Karayip Denizi manzaralı muhteşem bir sonsuzluk havuzuna sahiptir. Sadece yetişkinlere özel olan bu otel de özel bir kutlama veya balayı için kendi sonsuzluk havuzuna sahip kır evlerini de tercih etmek mümkündür.
San Juan, Porto Riko
Okyanusa çok yakın bir şekilde konumlanan sonsuzluk havuzu, misafirlerinin aşağıda ki Atlantik dalagalanmalarını görmesine olanak tanır. Otelde Porto Riko’nun tek hamamı, okyanus kıyısında teras ve birkaç havuz mevcuttur.
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