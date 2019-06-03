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Dünya genelinde devam eden Google tekeli ABD tarafından yıkılacak

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TEKNOLOJİ  | 03.06.2019 08:53 | Son Güncelleme

Google, özellikle de Avrupa’da büyük cezalar ödemek zorunda kalıyor. ABD’nin sayılı basın kuruluşlarından Wall Street Journal, son derece ilginç haberlere yer verdi. İşte Google tekeli ile ilgili detaylar

Dünya genelinde devam eden Google tekeli ABD tarafından yıkılacak

Google şirketinin devasa bir büyüklüğe ulaşması nedeniyle her yerde tekel oluşturduğu ve kendi uygulamalarını ön plana çıkardığı söyleniyor. Normal şartlarda Antitröst soruşturmalara Adalet Bakanlığı ya da Federal Ticaret Komisyonları bakar. Google’ın raporlarına ise Adalet Bakanlığı (DOJ) bakacak. ABD Adalet Bakanlığı, şu sıralar Google için mesai harcıyor.

Google tarafından kurulmuş olan tekel sistemi, bu tarz rapor ve davalarla gerileyebilir. Adalet Bakanlığı bundan kısa bir süre önce de Google hakkında soruşturma başlatmıştı. Şirket bu rapor sonucunda; bazı ticari uygulamalarını değiştireceğini söylemişti. Ancak verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi.

Google henüz dava hakkında açıklama yapmasa bile, bu sefer muhtemelen ceza alacaktır. Bu cezanın ne boyutta olacağı ise henüz net olarak bilinmiyor. Genellikle bu tarz Antitröst davalara Apple maruz kalıyordu. Bu sefer Google, tekel olma konusunda önemli davalarla karşı karşıya. Sizce de Google tekel olmaya mı çalışıyor. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google abd

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