TREND

Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi

sesamos sesamos
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 01:42 | Son Güncelleme

Dünya, 3 Ocak'ta yörüngede Güneş'e en yakın olduğu perihelyon (günberi) konumuna ulaştı.

Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi

Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngedeki yıllık devri içinde Güneş'e en yakın olduğu perihelyon (gün beri) konuma geldiğini bildirdi.

Gökbilimciler yaptıkları ölçümlerde, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede hareket eden Dünya'nın, 3 Ocak Pazartesi günü Güneş'e 4 milyon 830 bin kilometre daha yakın konuma ulaştığını belirledi.

Gökbilimde "perihelyon (günberi) noktası" adı verilen ve her yıl ocak ayında gerçekleşen yaklaşma durumu, Dünya'nın yörüngesinin hafif eliptik şeklinden kaynaklanıyor. Söz konusu eliptik biçim, Dünya üzerinde farklı iklimlerin yaşanmasını mümkün kılıyor.

Dünya'nın Güneş'ten en uzak olduğu konuma ise "apheliyon (gün öte)" adı veriliyor. Apheliyon konumu her yıl temmuz ayı başında ortaya çıkıyor.

(AA)

PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
NASA görüntüleri paylaştı! Görenler hayrete düştüNASA görüntüleri paylaştı! Görenler hayrete düştü
WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak!WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya güneş perihelyon günberi

En Çok Okunan Trend Haberler

Yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Aleyna Tilki'nin annesinin son hali şaşırttı

Aleyna Tilki'nin annesinin son hali şaşırttı

Manisa'da 'swinger' baskını! 6 kadın 12 erkek...

Manisa'da 'swinger' baskını! 6 kadın 12 erkek...

Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e sert gönderme!

Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e sert gönderme!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NASA yapışık gezegenlerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafını gönderdi

NASA görüntüleri paylaştı! Görenler hayrete düştü

WhatsApp'tan Nokia kullanıcılarına kötü haber! 28 farklı modele desteği çekti...

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak!

İnternette AKK gitti AST geldi, AST nedir?

Herkes şaşkın! İnternette AKK gitti diye sevinirken...

WhatsApp'tan çok konuşulacak karar! Artık bu telefonlarda kullanılamayacak

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Facebook şifre kırma

Facebook'ta hesap çalmak mümkün mü? İşte yanıtı...

Eskiyen ve yüzüne bakmadığınız telefonun içine dikkat!

Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.