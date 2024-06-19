HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sıcak havalarda serinlemenin en kolay yolu! Çok satan mini el fanı indirime girdi

Sıcak havalarda serinlemenin en kolay yolu! Çok satan mini el fanı indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.06.2024 14:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havadan bunalanlar, serinlemenin basit ama etkili yollarını arayanlar buraya! Yaz aylarının en çok satan ürünü Rafada Taşınabilir Mini El Fanı, bugüne özel indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Çok satanlar listesinin yıldızı, serinlemek istediğiniz her an kurtarıcınız olacak bu ürünle tanışmaya ve yazın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

Sıcak havalarda serinlemenin en kolay yolu! Çok satan mini el fanı indirime girdi

Sizin de başınız sıcak havayla dertteyse doğru yerdesiniz. Yazın çalışırken, uyurken, spor yaparken veya yolculukta, kısacası her an her yerde vazgeçilmeziniz olacak mini el fanlarıyla tanışmanızın şimdi tam zamanı! Şarj edip kullanabileceğiniz, basit ve pratik ama son derece etkili olan bu cihazlar, çok satanlar listesinde de zirvede! Üstelik bugüne özel indirimli fiyatıyla satışta! İncelemek ve kullanıcı yorumlarını görmek isterseniz, detaylar yazımızda...

Geçen ay sadece Amazon'da 50 adetten fazla satıldı: Rafada Taşınabilir Mini El Fanı

Adsız tasarım - 2024-06-19T141519.776

  • 4200 mAh özellikli dahili yüksek performanslı lityum piller ile USB şarj edilebilir fan tam şarj olduğunda 6-13 saat çalışabilir. Bu mini fan tüm USB bağlantı noktalarıyla uyumludur, böylece herhangi bir USB cihazından şarj edebilirsiniz.

  • Beş rüzgar hızına sahip olan cihazın tek tuşlu tasarımı sayesinde her tuşa bastığınızda rüzgar hızını değiştirebilirsiniz, tuşa 3 saniye boyunca uzun bastığınızdaysa cihazı kapatabilirsiniz.

  • Cihaz, çalışırken size tam pil seviyesini ve mevcut rüzgar hızını gösteren net bir dijital LED ekrana sahip.

  • Çıkarılabilir fan muhafazası, toz birikiminden kaynaklanan alerjileri önlemek için fanı kolayca temizlemenizi sağlar.

  • Yüksek kaliteli saf bakır motor, sürtünmeden kaynaklanan gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.

  • Şarj edilebilir USB fan sadece 190 gram ağırlığındadır ve her zaman, her yerde yanınızda taşıması kolaydır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok memnunum. Nereye gidersem gideyim ferahlatıcı bir esinti yaratmada inanılmaz derecede güçlü ve verimli. Taşınabilir boyutu ofiste, seyahatte veya sadece evde kullanmamı sağlıyor."

  • "Çok sessiz çalışıyor. Çalışırken, okuma yaparken veya uyurken ideal."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

 Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

 Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

 Yüksek güç, ergonomik tasarım... Hızlı ve etkili temizlik için birebir

Yüksek güç, ergonomik tasarım... Hızlı ve etkili temizlik için birebir

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
soğutucu fan
İş birliği İçerikleri
Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Yanınızdan ayırmayın! Her cilt tipine uygun güneş kremleri burada

Yanınızdan ayırmayın! Her cilt tipine uygun güneş kremleri burada

Su israfına son! Pratik, hijyenik...

Su israfına son! Pratik, hijyenik...

Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu!

Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu!

Kaliteli, dayanıklı, havalı! Columbia'nın çok satan ürünleri

Kaliteli, dayanıklı, havalı! Columbia'nın çok satan ürünleri

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Tümünü Gör
Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Airfryer alacaklar buraya! En iyi modelleri sizin için seçtik

Airfryer alacaklar buraya! En iyi modelleri sizin için seçtik

Kahve severlerin favorisi en iyi kahve makineleri burada!

Kahve severlerin favorisi en iyi kahve makineleri burada!

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Yüksek güç, ergonomik tasarım... Hızlı ve etkili temizlik için birebir

Yüksek güç, ergonomik tasarım... Hızlı ve etkili temizlik için birebir

Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları

Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları

Tümünü Gör
Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları

Beyler buraya! İşte bu yazın plaj modasının öne çıkanları

Stil sahibi kişilerin tercihi! Vans'ın en beğenilen 10 modeli

Stil sahibi kişilerin tercihi! Vans'ın en beğenilen 10 modeli

Sıcak yaz günlerine etkili çözüm! İşte en iyi vantilatörler

Sıcak yaz günlerine etkili çözüm! İşte en iyi vantilatörler

Stoklar tükenmeden alın! Herkesin favorisi olmayı başaran ürünler

Stoklar tükenmeden alın! Herkesin favorisi olmayı başaran ürünler

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

BB, CC kremlere elveda! İşte en iyi renkli güneş kremleri

BB, CC kremlere elveda! İşte en iyi renkli güneş kremleri

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu!

Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu!

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans!

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Yüksek güç, ergonomik tasarım... Hızlı ve etkili temizlik için birebir

Yüksek güç, ergonomik tasarım... Hızlı ve etkili temizlik için birebir

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda dev fırsat

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda dev fırsat

BİM'e Babalar Günü hediye setleri geliyor!

BİM'e Babalar Günü hediye setleri geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Fiyatı 4 bin 165 TL'ye düştü! Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu

Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu!

Fiyatı düştü! Philips Marathon Ultimate XB9145/07 günün fırsat ürünü

Yüksek güç, ergonomik tasarım... Hızlı ve etkili temizlik için birebir

Elon Musk'tan Apple'a yapay zeka OpenAI tepkisi! Yeni nesil iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Apple o teknolojiyi dünyaya duyurdu Elon Musk çılgına döndü! iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Apple iOS 18'i resmen tanıttı! iPhone'lara ChatGPT geliyor: İşte iPhone’lara gelecek yeni özellikler

iPhone'lara ChatGPT geliyor! İşte yeni özellikler

Teknoloji tutkunu babanızın yüzünde kocaman bir gülümseme yaratacak hediyeler

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.