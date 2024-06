Sıcak havalarda serinlemenin en kolay yolu! Çok satan mini el fanı indirime girdi

Sizin de başınız sıcak havayla dertteyse doğru yerdesiniz. Yazın çalışırken, uyurken, spor yaparken veya yolculukta, kısacası her an her yerde vazgeçilmeziniz olacak mini el fanlarıyla tanışmanızın şimdi tam zamanı! Şarj edip kullanabileceğiniz, basit ve pratik ama son derece etkili olan bu cihazlar, çok satanlar listesinde de zirvede! Üstelik bugüne özel indirimli fiyatıyla satışta! İncelemek ve kullanıcı yorumlarını görmek isterseniz, detaylar yazımızda...

Geçen ay sadece Amazon'da 50 adetten fazla satıldı: Rafada Taşınabilir Mini El Fanı

4200 mAh özellikli dahili yüksek performanslı lityum piller ile USB şarj edilebilir fan tam şarj olduğunda 6-13 saat çalışabilir. Bu mini fan tüm USB bağlantı noktalarıyla uyumludur, böylece herhangi bir USB cihazından şarj edebilirsiniz.

Beş rüzgar hızına sahip olan cihazın tek tuşlu tasarımı sayesinde her tuşa bastığınızda rüzgar hızını değiştirebilirsiniz, tuşa 3 saniye boyunca uzun bastığınızdaysa cihazı kapatabilirsiniz.

Cihaz, çalışırken size tam pil seviyesini ve mevcut rüzgar hızını gösteren net bir dijital LED ekrana sahip.

Çıkarılabilir fan muhafazası, toz birikiminden kaynaklanan alerjileri önlemek için fanı kolayca temizlemenizi sağlar.

Yüksek kaliteli saf bakır motor, sürtünmeden kaynaklanan gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.

Şarj edilebilir USB fan sadece 190 gram ağırlığındadır ve her zaman, her yerde yanınızda taşıması kolaydır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok memnunum. Nereye gidersem gideyim ferahlatıcı bir esinti yaratmada inanılmaz derecede güçlü ve verimli. Taşınabilir boyutu ofiste, seyahatte veya sadece evde kullanmamı sağlıyor."

"Çok sessiz çalışıyor. Çalışırken, okuma yaparken veya uyurken ideal."

Bu içerik 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.