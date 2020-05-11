Dünya koronavirüse odaklanmışken, Amazon Ormanları’ndaki yıkım her zamankinden daha kötü

Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından 8 Mayıs’ta yayınlanan veriler, Ocak ve Nisan ayları arasında Amazon Ormanları’nda 1.202 kilometrekarelik bir alanın yok edildiğini gösteriyor. Yok edilen alan, Manhattan’ın 20 kat büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor. Yıkımı takip etmek için uydu görselleri kullanan uzay araştırma ajansı, Nisan ayında yok edilen alanın, geçen yıla oranla %64 daha büyük olduğunu söyledi. Ajans, aynı zamanda 2020 yılının ilk dört ayında yapılan yıkımın %20 oranında arttığını ve bu artışın Ağustos 2015’ten beri tutulan kayıtlara göre en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Dünyanın akciğerleri Amazon Ormanları alarm veriyor

Hem çevreciler hem halk endişeli Brezilya’nın kuzeybatısında bulunan yağmur ormanlarının sınırları Kolombiya, Peru ve diğer Güney Amerika ülkelerine dek uzanıyor. Amazon Ormanları yaşamsal oranda karbon depolayarak küresel ısınmanın azalmasına önemli derecede yardımcı oluyor. Bu nedenle yok edilen alan sadece çevreciler için değil halk arasında da endişe yaratıyor.

Bolsonaro'nun söylemleri yasa dışı eylemleri teşvik ediyor Amazon Ormanları’ndaki yıkım, aşırı sağ Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun göreve geldiği geçen yıldan bu yana yükseldi. Çevreciler, Bolsonaro’nun söylemlerinin ve yürüttüğü politikanın yasa dışı faaliyetleri teşvik ettiğini söylüyor.

Koronavirüs salgını denetimleri aksattı Orman koruma grupları, koronavirüs salgınından beri bölgede hükümetin bölgede daha az sayıda yaptırım uyguladığını belirtiyor. Kar amacı gütmeyen koruma gruplarından Amazon’da araştırmacı olan Paulo Barreto, koronavirüs nedeniyle bölgede daha az sayıda temsilci olduğunu ve yasadışı ağaç kesimi yapanların da salgını önemsemediğini söylüyor.