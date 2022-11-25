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Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor! ABD'nin yıldızı McKennie'nin hareketi çok konuşuldu

25.11.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin yıldız oyuncusu Weston McKennie'den ilginç bir hareket geldi. İngiltere ile karşı karşıya geldikleri maçın ilk yarısında taç kullanmak için topu alan McKennie, saha kenarında bulunan foto muhabirlerine doğru yürüdü. O anlarda kimse McKennie'nin ne yapmak istediğini anlamadı. Elini foto muhabirinin yeleğine silen yıldız oyuncu sonrasında taç atışını kullandı.

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor! ABD'nin yıldızı McKennie'nin hareketi çok konuşuldu
Weston Mckennie

Weston Mckennie

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
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İngiltere-ABD maçında ilginç bir olay yaşandı. Dünya Kupası'nda her geçen gün yaşanan ilginçliklere bir yenisini de McKennie ekledi. ABD'nin yıldızı taç kullanacağı esnada foto muhabirine elini silince o anlar gündem oldu.

TAÇ ATIŞINI KULLANMADI

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ABD'nin kazandığını taç atışını kullanmak için saha kenarına doğru yönelen McKennie, ilk önce bir süre bekledi. Hakemin uyarısıyla hızlanan yıldız oyuncu birdenbire topu bırakarak saha kenarına doğru yöneldi.

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FOTO MUHABİRİNE ELİNİ SİLDİ

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Reklam panolarına doğru gelen McKennie, elini kenarda bulunan foto muhabirinin üstüne sildi. Taç atışını kullanırken elinin kaymasını engellemek için bu yönteme başvuran McKennie, sosyal medyada gündem oldu.

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