Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor! ABD'nin yıldızı McKennie'nin hareketi çok konuşuldu

İngiltere-ABD maçında ilginç bir olay yaşandı. Dünya Kupası'nda her geçen gün yaşanan ilginçliklere bir yenisini de McKennie ekledi. ABD'nin yıldızı taç kullanacağı esnada foto muhabirine elini silince o anlar gündem oldu.

TAÇ ATIŞINI KULLANMADI

ABD'nin kazandığını taç atışını kullanmak için saha kenarına doğru yönelen McKennie, ilk önce bir süre bekledi. Hakemin uyarısıyla hızlanan yıldız oyuncu birdenbire topu bırakarak saha kenarına doğru yöneldi.

FOTO MUHABİRİNE ELİNİ SİLDİ

Reklam panolarına doğru gelen McKennie, elini kenarda bulunan foto muhabirinin üstüne sildi. Taç atışını kullanırken elinin kaymasını engellemek için bu yönteme başvuran McKennie, sosyal medyada gündem oldu.

