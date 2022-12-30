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Dünya Kupası’nı kasıp kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada rahat durmadı! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

30.12.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’ndaki cesur kıyafet seçimleri sayesinde kısa sürede sosyal medyanın dikkatini üzerine çeken eski Hırvasitan güzeli Ivana Knöll, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından tam not altı. Siyah tanga mayosuyla jet skiye bindiği anlara paylaşan Knöll’ün paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Dünya Kupası’nı kasıp kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada rahat durmadı! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

Dekolteli üstler ve g-string kıyafetler de dahil olmak üzere cesur seçimleriyle dünya genelinde üne kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Amerika Birleşik Devletleri turuna çıktı. Kısa sürede 3.6 milyon sosyal medya takipçisine ulaşan Knöll, Dünya Kupası’nın sona ermesinden 2 hafta sonra soluğu tatilde aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde tatilde bir jet skiye binen Knöll, tanga mayosuyla kameralara arkası dönük bir şekilde poz verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

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Kıyafet seçimleri, Katar kültürüne saygısızlık etmekle suçlandığı için pek çok tartışmaya yol açan Knöll, kendisini savunarak turnuva boyunca hem statta hem de stat dışında cesur kıyafetleriyle boy göstermişti. Bu kez sosyal medya hesabından cesur bir paylaşım yapan Knöll, jet skide çekilen pozuna, “Yılbaşında görüşürüz” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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sosyal medya

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