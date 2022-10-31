Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dövme modeli Amber Luke çırılçıplak soyunarak mürekkeplerini gösterdi! Vücudunda boş yer yok

Dövme modeli Amber Luke çırılçıplak soyunarak mürekkeplerini gösterdi! Vücudunda boş yer yok

31.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunun %98’i dövmelerle kaplı olan Amber Luke, aynı zamanda bölünmüş dili ve elmas dişiyle farklılığını ortaya koydu. Vücudunun büyük bir bölümü kaplayan dövmeleri sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Amber Luke, vücut modifikasyonlarını göstermek için çırılçıplak soyundu.

Dövme modeli Amber Luke çırılçıplak soyunarak mürekkeplerini gösterdi! Vücudunda boş yer yok

Sosyal medyada dövmelerini sergileyen Amber Luke, mürekkeplerini cesur bir şekilde göstermeye devam ediyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Luke, üzerini tamamen çıkartarak kameraların karşısına geçti. Göğüslerini elleriyle kapatan Luke, kot şortunun düğmelerini açarak kalçasından aşağı doğru sıyırdı.

“UYGUNSUZ VE KABUL EDİLEMEZ BULUNDU”

1

Avustralya’nın Brisbane şehrinde yaşayan model sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımına, “Toplum için uygunsuz ve kabul edilmez bulundu. Tam sevdiğim gibi” notunu ekledi.

2

Binlerce takipçisi bulunan Luke, sosyal medyada kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Mutlak tanrıça” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşemsin, harikasın ve olduğun gibi mükemmelsin” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak paylaştı! Vücudunda tek bir boş yer yok

Çırılçıplak paylaştı! Vücudunda tek bir boş yer yok

 Transparan elbisesiyle olay paylaşım! Göğüslerini elleriyle kapattı

Transparan elbisesiyle olay paylaşım! Göğüslerini elleriyle kapattı

 Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

 Seksi dansıyla büyüledi! Geceliğiyle twerk yapınca...

Seksi dansıyla büyüledi! Geceliğiyle twerk yapınca...

 Erotik giyimi ve flörtöz tavırları başına bela oldu!

Erotik giyimi ve flörtöz tavırları başına bela oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasbulla'yı kızdırdılar! Yanağından makas alınınca olanlar olduHasbulla'yı kızdırdılar! Yanağından makas alınınca olanlar oldu
Arkadaşını intihar etmeye zorlamıştı! Yeni gelişmeArkadaşını intihar etmeye zorlamıştı! Yeni gelişme
Ukrayna’daki savaş bölgesinden Adana detayı! “Ses ver Adana”Ukrayna’daki savaş bölgesinden Adana detayı! “Ses ver Adana”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme Amber Luke

En Çok Okunan Trend Haberler

Ağzında kesik bir başla sokak sokak dolaştı!

Ağzında kesik bir başla sokak sokak dolaştı!

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Olay oldu! Transparan bluzlarını giyip müzeyi ziyaret edince...

Olay oldu! Transparan bluzlarını giyip müzeyi ziyaret edince...

Seks işçisi sanıp tutukladılar! ''Çok güzel olduğumuz için...''

Seks işçisi sanıp tutukladılar! ''Çok güzel olduğumuz için...''

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.