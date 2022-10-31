Dövme modeli Amber Luke çırılçıplak soyunarak mürekkeplerini gösterdi! Vücudunda boş yer yok

Sosyal medyada dövmelerini sergileyen Amber Luke, mürekkeplerini cesur bir şekilde göstermeye devam ediyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Luke, üzerini tamamen çıkartarak kameraların karşısına geçti. Göğüslerini elleriyle kapatan Luke, kot şortunun düğmelerini açarak kalçasından aşağı doğru sıyırdı.

“UYGUNSUZ VE KABUL EDİLEMEZ BULUNDU”

Avustralya’nın Brisbane şehrinde yaşayan model sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımına, “Toplum için uygunsuz ve kabul edilmez bulundu. Tam sevdiğim gibi” notunu ekledi.

Binlerce takipçisi bulunan Luke, sosyal medyada kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Mutlak tanrıça” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşemsin, harikasın ve olduğun gibi mükemmelsin” yorumunu yaptı.