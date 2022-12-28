Yetişkin film yıldızı Reislin ayna karşısında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı! Kazağını kıvırıp göğüslerini gösterdi

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medya takipçilerinin nabzını yükselten paylaşımlara imza attı. Yeni yılın coşkusunu Instagram’daki 600 bini aşkın takipçisiyle paylaşmak isteyen Reislin ayna karşısına Noel desenlerinden oluşan bir kazak ve siyah bir iç çamaşırı altıyla çıktı. Reislin ayna karşısında kazağını kıvırarak göğüslerini gösterdiği pozlarını çekti ve sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Reislin, “Mutlu Noeller ve mutlu yıllar çocuklar. Umarım bu yıl iyi bir çocuk olmuşsundur” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Reislin’in gönderisinde fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir detaysın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Seni gördüğüm için yeni yılın muhteşem geleceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.