Göğüsleri o kadar büyük ki... Her işi onlarla yapıyor! “Onları hazine sandığı olarak kullanıyorum”

TikTok’ta büyük göğüsleriyle günlük hayatında yaptığı eylemleri paylaşan Chloe isimli bir kadın, göğüslerini bir hazine sandığı olarak kullandığını belirtti. Chloe’in eğlenceli paylaşımında göğüslerinin arasına sıkıştırdığı eşyalar komik anlar yaşattı. Göğüslerini kullanarak eşyaları tuttuğu anları paylaştığı videosu 700 binden fazla izlenmeye ulaşan Chloe, gönderisine, “Göğüs küçültme ameliyatından sonra yapamayacağım bazı şeyler” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TikTok’ta göğüs küçültme ameliyatının öncesinde yaptığı paylaşımda Chloe, ilk olarak bir tencereyi göğsünün altı kısmına sıkıştırdı. Ardından ise bir eliyle kitap okurken diğer eliyle göğüslerinin alt kısmında bulunan bilgisayarda yazı yazdı.

Chloe'nin benzersiz yetenekleri karşısında şaşkına dönen birçok kişi, mizah anlayışını övmek ve yaklaşan ameliyatı için onu tebrik etmek için yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Umarım tencereyi yıkamışsındır” yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gerçek bir yetenek” yorumunu ekledi.