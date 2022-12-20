Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Göğüsleri o kadar büyük ki... Her işi onlarla yapıyor! “Onları hazine sandığı olarak kullanıyorum”

Göğüsleri o kadar büyük ki... Her işi onlarla yapıyor! “Onları hazine sandığı olarak kullanıyorum”

20.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Chole kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın göğüs ölçülerinin büyüklüğünü ti’ye alan gönderisi sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Göğüslerini küçültme ameliyatının hemen öncesinde yaptığı paylaşımda Chloe, göğüsleriyle günlük hayatında yaptığı işleri örneklendirdi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini topladı.

Göğüsleri o kadar büyük ki... Her işi onlarla yapıyor! “Onları hazine sandığı olarak kullanıyorum”

TikTok’ta büyük göğüsleriyle günlük hayatında yaptığı eylemleri paylaşan Chloe isimli bir kadın, göğüslerini bir hazine sandığı olarak kullandığını belirtti. Chloe’in eğlenceli paylaşımında göğüslerinin arasına sıkıştırdığı eşyalar komik anlar yaşattı. Göğüslerini kullanarak eşyaları tuttuğu anları paylaştığı videosu 700 binden fazla izlenmeye ulaşan Chloe, gönderisine, “Göğüs küçültme ameliyatından sonra yapamayacağım bazı şeyler” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

1

TikTok’ta göğüs küçültme ameliyatının öncesinde yaptığı paylaşımda Chloe, ilk olarak bir tencereyi göğsünün altı kısmına sıkıştırdı. Ardından ise bir eliyle kitap okurken diğer eliyle göğüslerinin alt kısmında bulunan bilgisayarda yazı yazdı.

2

Chloe'nin benzersiz yetenekleri karşısında şaşkına dönen birçok kişi, mizah anlayışını övmek ve yaklaşan ameliyatı için onu tebrik etmek için yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Umarım tencereyi yıkamışsındır” yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gerçek bir yetenek” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Bu kutlama unutulmaz! Çırılçıplak kalıp ülke bayrağının renklerini...

Bu kutlama unutulmaz! Çırılçıplak kalıp ülke bayrağının renklerini...

 Oturuşu bile gündem yaratmaya yetti! Bacaklarını iki yana açıp...

Oturuşu bile gündem yaratmaya yetti! Bacaklarını iki yana açıp...

 Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Messi’ye kutlama öpücüğü! Tanga iç çamaşırıyla yakınlaşınca...Messi’ye kutlama öpücüğü! Tanga iç çamaşırıyla yakınlaşınca...
Dudak uçuklatan pozlar! "Bu dünyadan değilsin"Dudak uçuklatan pozlar! "Bu dünyadan değilsin"
"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
tiktok göğüs estetiği

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevinçten ne yapacağını şaşırdı! Tribünde aniden üstünü çıkarttı

Sevinçten ne yapacağını şaşırdı! Tribünde aniden üstünü çıkarttı

Kar ve şiddetli fırtına uyarısı verildi! Sıcaklıklar 38 derece düşüyor

Kar ve şiddetli fırtına uyarısı verildi! Sıcaklıklar 38 derece düşüyor

Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

Erotik pozlarını herkes eleştiriyordu! “Duygumu katmıyorum”

Erotik pozlarını herkes eleştiriyordu! “Duygumu katmıyorum”

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.