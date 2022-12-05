Dünya Kupası'nın Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın fenomen sevgilisi yine yaptı yapacağını! Tanga bikinisinin iplerini yukarı çekip...

Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Güney Kore ile kozlarını paylaşacak olan Brezilya Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vinicius Junior'ın sevgilisi, ülkesinde gündem oldu.

BREZİLYALI YILDIZ FUTBOLCU VİNİCİUS JUNİOR'IN SEVGİLİSİNDEN OLAY POZLAR

Ünlü fenomen Maria Júlia Mazalli verdiği seksi pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çeken Mazalli, güzelliğiyle genç kızları kıskandırıyor.

SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Maria Júlia Mazalli'nin ailesinin zengin olduğu biliniyor.Fakat ünlü fenomen ailesiyle birlikte fotoğraf verip onlardan bahsetmekten kaçınıyor.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Maria Júlia Mazalli'nin tanga bikinili paylaşımları olay oldu.

Brezilya Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vinicius Junior'ın sevgilisi Mazalli'nin cesur pozlarıyla adından bir süre daha söz ettireceğe benziyor.



