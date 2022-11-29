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Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Connor Gallagher'ın sevgilisinden yürek hoplatan pozlar! Frikik verdiği fotoğrafı kendi elleriyle paylaştı

29.11.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda boy gösteren İngiltere Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Connor Gallagher, ünlü model Aine May Kennedy ile aşk yaşıyor. Instagram'da paylaştığı cesur pozları olay olan ünlü model, kalçasına kadar açılan eteği ile gündemde. Connor Galagher'ın sevgilisi Aine May Kennedy'yi gören bir daha bakıyor.

Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Connor Gallagher'ın sevgilisinden yürek hoplatan pozlar! Frikik verdiği fotoğrafı kendi elleriyle paylaştı

Dünya Kupası'nda boy gösteren İngiltere takımının yıldız futbolcusu Connor Gallagher'ın model sevgilisi Aine May Kennedy'nin cesur pozları sosyal medyada olay oldu.

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Derin göğüs dekolteli paylaşımları ile adından söz ettiren ünlü güzel, sevgilisi Connor Gallagher'a derin bir aşk duyuyor.

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DÜŞMAN ÇATLATAN POZLAR

Aine May Kennedy, sevgilisiyle geçirdiği güzel anları Instagram hesabında paylaşıp adeta düşman çatlatıyor.

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Ünlü modelin Portekiz'deki Vale de Lobo'da verdiği pozlar ise dudak ısırtacak cinsten.

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CONNOR GALLAGHER'İN MODEL SEVGİLİSİ SINIRLARI ZORLADI

Kısa eteğiyle poz veren Aine May Kennedy görenleri adeta büyüledi.

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Aine May Kennedy paylaşımlarıyla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.

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