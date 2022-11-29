Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Connor Gallagher'ın sevgilisinden yürek hoplatan pozlar! Frikik verdiği fotoğrafı kendi elleriyle paylaştı

Dünya Kupası'nda boy gösteren İngiltere takımının yıldız futbolcusu Connor Gallagher'ın model sevgilisi Aine May Kennedy'nin cesur pozları sosyal medyada olay oldu.
Derin göğüs dekolteli paylaşımları ile adından söz ettiren ünlü güzel, sevgilisi Connor Gallagher'a derin bir aşk duyuyor.
Aine May Kennedy, sevgilisiyle geçirdiği güzel anları Instagram hesabında paylaşıp adeta düşman çatlatıyor.
Ünlü modelin Portekiz'deki Vale de Lobo'da verdiği pozlar ise dudak ısırtacak cinsten.
Kısa eteğiyle poz veren Aine May Kennedy görenleri adeta büyüledi.
Aine May Kennedy paylaşımlarıyla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.