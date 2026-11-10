Antalya'da nerede kalınır? Altı bölgenin havalimanı mesafesi, konsepti ve sezonu

Antalya Havalimanı (AYT) şehrin doğu kesiminde, Lara ile Belek arasında konumlanıyor. En doğudaki Alanya için ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) alternatif bir rota sunuyor. Bu altı tatil bölgesi, bahsi geçen dört temel kriter üzerinden sınıflandırılıyor.

1. Lara: Havalimanına En Yakın Kıyı

Lara, havalimanına yalnızca 15 kilometre uzaklıkta, araçla 15-25 dakika mesafede yer alıyor. Dolayısıyla uçuş sonrası vakit kaybetmeden doğrudan odasına yerleşmek isteyenler için en ideal seçenek. Lara, ince kumlu, geniş bir plaja ve sığ bir denize sahip. Buradaki konaklama seçeneklerinin çok büyük bir kısmı yüksek kapasiteli her şey dahil tesislerden oluşuyor; butik otel veya pansiyon tarzı işletmeler oldukça sınırlı.

Şehir merkezi ve Kaleiçi bölgesine 12-15 kilometre mesafede bulunması, akşam saatlerinde şehir hayatına karışmayı kolaylaştırıyor. Nisanda başlayan sezon ekim sonuna dek sürüyor. Kış aylarında açık kalan oteller bulunsa da plaj işletmeleri faaliyetlerine ara veriyor.

2. Konyaaltı: Şehirde Konaklayıp Denize Girmek



Şehrin batısındaki tek büyük sahil olan Konyaaltı, havalimanına yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor. Kaleiçi'ne ve tramvay hatlarına yakın olmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan bu bölgenin plajı kum değil, çakıl taşlı bir yapıya sahip. Plajlar ağırlıklı olarak belediye bünyesinde hizmet veriyor.

Lara'nın aksine Konyaaltı'nda konaklama profili daha çok şehir otelleri, butik işletmeler ve apartlardan oluşuyor. Her şey dahil konseptine bu hatta pek rastlanmıyor. Burayı seçenler tatillerini müzeler, tarihi sokaklar ve Beydağları manzarası eşliğinde kent yaşamıyla bütünleştiriyor. Ayrıca, kış aylarında sahil şeridinin canlı kalmaya devam ettiği tek bölge de yine Konyaaltı.

3. Belek: Golf Sahaları ve Büyük Tesisler



Havalimanına 35 kilometre mesafede bulunan Belek'e ulaşım ortalama 25-35 dakika sürüyor. Çam ormanları arasına gizlenmiş geniş golf sahaları ve bu sahalara entegre edilen devasa tesisler bölgenin karakteristik yapısını oluşturuyor. Belek’in kumsalı oldukça geniş, denizi ise sığ bir yapıya sahip. Lüks konseptleri inceleyenler için Antalya otelleri arasında her şey dahil ve ultra her şey dahil payının en yoğun olduğu bölge Belek'tir. Çocuklu aileler ve golf tutkunları için kıyının en planlı kesimi olan bölgenin bir diğer avantajı ise Aspendos ve Perge antik kentlerine sadece 20-30 dakika uzaklıkta yer alıyor olması.

4. Side: Antik Kentin İçinde mi, Tesiste mi?



Havalimanına 70 kilometre mesafede yer alan Side ve Manavgat çevresine transfer süresi 1,5-2 saati buluyor. Bu bölge konaklama tipi açısından ikiye ayrılıyor. Side antik kentinin bulunduğu yarımadada kalanlar Apollon Tapınağı'na ve antik tiyatroya yürüme mesafesindeki butik oteller ve pansiyonları tercih ediyor. Yarımadanın etrafını saran Çolaklı, Kızılağaç ve Kumköy gibi şeritlerde ise büyük her şey dahil köyler bulunuyor.

Bu nedenle Side için tatil planı yaparken tarihi dokunun içindeki küçük işletmeler ile kumsaldaki büyük tesisler arasında bir seçim yapmak gerekiyor. Antik kente araç girişi kısıtlı olduğu için yarımadadaki otellerde kalan misafirler araçlarını girişteki özel otoparklara bırakıyor. Köprülü Kanyon ve Manavgat Şelalesi ise günübirlik rotaların başında geliyor.

5. Kemer: Plajlar Neden Çakıllı ve Dar?



Kemer coğrafyasında Beydağları dik bir şekilde denize iniyor. Bu doğal yapı nedeniyle kıyı şeridi daralırken, plajlar çakıllı oluyor ve deniz aniden derinleşiyor. Beldibi, Göynük, Çamyuva ve Tekirova'daki oteller dağ yamacı ile deniz arasına sıkışmış bu dar şeritte konumlanıyor. Havalimanına 45 kilometre mesafedeki bölgeye transfer yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Lara veya Belek'teki geniş kumsallar ve sığ sular Kemer'de yerini Olympos, Tahtalı Dağı ve doğa yürüyüşlerine bırakıyor. Side güzergahından daha kısa bir transfer süresiyle tamamen farklı bir doğal dokuya ulaşmak mümkün.

6. Alanya: Hangi Havalimanı?

Alanya'da tatil yapacakların öncelikle hangi havalimanını kullanacaklarına karar vermesi gerekiyor. Antalya Havalimanı'na 130 kilometre uzaklıkta olan ilçeye kara yoluyla ulaşım ortalama 2-2,5 saat sürüyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı ise merkeze sadece 40 kilometre mesafede; ancak uçuş ve hava yolu alternatifleri Antalya'ya kıyasla daha dar. Bu ciddi mesafe farkı, Alanya'yı kıyının geri kalanından bağımsız bir destinasyon haline getiriyor.

Konaklama yelpazesi oldukça geniş: Kleopatra Plajı etrafında şehir otelleri kümelenirken, Mahmutlar ve Konaklı taraflarında dev tesisler ve apartlar hizmet veriyor. Tatil sezonunun en uzun sürdüğü bölge olan Alanya'da, ekim ayının sonunda bile Kleopatra Plajı'nda denize girmek mümkün.

Her şey dahil tesiste bölge fark etmez mi?

Tatilciler arasında en sık dile getirilen konulardan biri bu. Günlerini sadece otel sınırları içinde geçirecek bir misafir için bölge farklılıkları önemli olmuyor. Lakin üç temel faktör yine de değişmiyor: Havalimanı transfer süresi, plajın doğal yapısı ve otelden dışarı adım atıldığında görülen çevre. Hafta sonu için planlanan iki günlük kısa bir kaçamakta, Alanya'ya 120 dakika yol gitmekle Lara'daki bir otele 20 dakikada varmak tatilin ciddi bir bölümünü etkiliyor. Aynı şekilde, işletme konsepti birebir aynı olsa dahi Kemer'in hızla derinleşen çakıllı suları ile Belek'in sığ ve ince kumlu plajı tamamen farklı bir deniz deneyimi sunuyor.

Bütçe hangi bölgede daha ileri gider?

Tatil bütçesini bölgenin adından ziyade transfer süresi, seçilen konsept ve gidilen dönem belirliyor. Havalimanına yakın olan ve devasa tesislerin kümelendiği Lara ve Belek’te fiyat aralıkları genellikle dar olup; konseptler birbirine benziyor. Buna karşılık, Konyaaltı ve Side yarımadası gibi butik ve daha küçük işletmelerin yer aldığı noktalarda farklı bütçelere uygun çok çeşitli seçenekler bulmak mümkün. Esnekliğin en yüksek olduğu yer ise uzun sezonu ve apart yoğunluğuyla Alanya. Özellikle mayıs ve ekim dönemlerinde Alanya'da tesis alternatifleri eksilmezken fiyatlar ciddi oranda düşebiliyor.

Deniz suyu sıcaklığı Konyaaltı, Lara ve Belek hattında mayıs ortasından ekim ortasına kadar yüzmeye elverişli; Alanya'da ise takvim biraz daha uzuyor. Kış aylarına girildiğinde Alanya merkez ve Konyaaltı şehir yaşamıyla hareketliliğini korurken, Side ve Belek'teki büyük tesislerin önemli bir kısmı kapanıyor. Havalimanı transfer sürelerinin, konsept farklılıklarının ve sezon takviminin bir bütün olarak değerlendirilmesi, aynı bütçeyle satın alınan tatilin kimliğini daha yola çıkmadan netleştiriyor.