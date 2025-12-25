Dünya mutfağı baharatlarını ne kadar tanıyorsun?

1/8
Köri denince aklına ilk hangi ülkenin mutfağı geliyor?
Klasik bir İtalyan pizza sosunda en vazgeçilmez kuru ot hangisi?
Sushi ile birlikte servis edilen, keskin acı tadıyla bilinen baharatlı sos hangisi?
Orta Doğu mutfağında özellikle salata ve soğanların üzerine serpilen baharat hangisi peki?
Falafel, humus gibi Orta Doğu yemeklerinde baskın olan baharat hangisi?
Peki, et ve tavuk yemeklerine en çok yakışan baharat hangisi?
Meksika mutfağında kullanılan en temel baharatlardan biri hangisi?
Hint mutfağında kullanılan en bilinen sıcak baharat hangisi?