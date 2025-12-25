Dünya mutfağı baharatlarını ne kadar tanıyorsun?

1/8 Köri denince aklına ilk hangi ülkenin mutfağı geliyor?

2/8 Klasik bir İtalyan pizza sosunda en vazgeçilmez kuru ot hangisi?

3/8 Sushi ile birlikte servis edilen, keskin acı tadıyla bilinen baharatlı sos hangisi?

4/8 Orta Doğu mutfağında özellikle salata ve soğanların üzerine serpilen baharat hangisi peki?

5/8 Falafel, humus gibi Orta Doğu yemeklerinde baskın olan baharat hangisi?

6/8 Peki, et ve tavuk yemeklerine en çok yakışan baharat hangisi?