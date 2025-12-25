YEMEK

Dünya mutfağı baharatlarını ne kadar tanıyorsun?

Hint, Meksika, Orta Doğu, Uzak Doğu... Dünya mutfakları bambaşka baharat aromalarına sahip. Peki sen bu aromaları ne kadar iyi tanıyorsun? Bakalım dünya mutfağına ne kadar hakimsin? 👇

1/8

Köri denince aklına ilk hangi ülkenin mutfağı geliyor?

Köri denince aklına ilk hangi ülkenin mutfağı geliyor?
Hint mutfağı
İtalyan mutfağı
Türk mutfağı
Fransız mutfağı
2/8

Klasik bir İtalyan pizza sosunda en vazgeçilmez kuru ot hangisi?

Klasik bir İtalyan pizza sosunda en vazgeçilmez kuru ot hangisi?
Kekik
Reyhan
Karanfil
Defne yaprağı
3/8

Sushi ile birlikte servis edilen, keskin acı tadıyla bilinen baharatlı sos hangisi?

Sushi ile birlikte servis edilen, keskin acı tadıyla bilinen baharatlı sos hangisi?
Wasabi
Köri
Chili sos
Acılı ezme
4/8

Orta Doğu mutfağında özellikle salata ve soğanların üzerine serpilen baharat hangisi peki?

Orta Doğu mutfağında özellikle salata ve soğanların üzerine serpilen baharat hangisi peki?
Sumak
Pul biber
Zerdeçal
Karabiber
5/8

Falafel, humus gibi Orta Doğu yemeklerinde baskın olan baharat hangisi?

Falafel, humus gibi Orta Doğu yemeklerinde baskın olan baharat hangisi?
Kimyon
Tarçın
Kekik
Zerdeçal
6/8

Peki, et ve tavuk yemeklerine en çok yakışan baharat hangisi?

Peki, et ve tavuk yemeklerine en çok yakışan baharat hangisi?
Kekik
Kimyon
Tarçın
Susam
7/8

Meksika mutfağında kullanılan en temel baharatlardan biri hangisi?

Meksika mutfağında kullanılan en temel baharatlardan biri hangisi?
Chili biberi
Tarçın
Muskat
Zerdeçal
8/8

Hint mutfağında kullanılan en bilinen sıcak baharat hangisi?

Zerdeçal
Tarçın
Nane
Karabiber
