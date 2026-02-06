YEMEK

Kontrollü kullanıldığında şifa yanlış kullanıldığında sessiz bir zehir!

Son yıllarda kontrolsüz kullanımı artan vitamin ve mineral takviyelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Necip Çetiner, ne kadar çok vitamin o kadar sağlık algısının son derece yanlış olduğunu belirtti.

Gökçen Kökden

Bilinçsiz vitamin kullanımının zararlarından bahseden Dr. Mehmet Necip Çetiner, özellikle A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin vücutta biriktiğini söyleyerek ciddi uyarılarda bulundu: " Yağda çözünen bu vitaminler vücutta birikir. Fazlası karaciğer hasarı, böbrek sorunları, kalp ritim bozuklukları ve hatta zehirlenmelere neden olabilir" açıklamasında bulundu.

"B12 FAZLA DOZDA ALINDIĞINDA ÇEŞİTLİ YAN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR"

Pandemi sonrası vitamin kullanımının arttığını belirten Dr. Çetiner, “Hastalarımın önemli bir kısmı kan tahlili yaptırmadan, kulaktan dolma bilgilerle birden fazla takviyeyi aynı anda kullanıyor. Oysa bu durum bağışıklığı güçlendirmek yerine tam tersine vücudu yorabiliyor. Eğer ihtiyaç olmadığı halde fazla vitamin aldıysak bunların toksik etkilerine maruz kalma durumu olur ve kişinin hassasiyetine bağlı olarak çeşitli organlarda çeşitli zararlar ve kayıplar olabilir" dedi.

Bilinçsiz vitamin kullanımının saç dökülmesi şeklinde kendini gösterebileceğini belirten Çetiner, en çok bilinçsiz kullanılan vitaminin B12 olduğunu söyledi. B12 vitaminin fazla dozda alındığında cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere yan etkilere neden olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Çetiner, vitamin kullanımının öncesinde mutlaka tahlil verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'SEBZE-MEYVE VİTAMİNİN YERİNE GEÇEMEZ'

Uzm. Dr. Çetiner, “Maalesef günümüzde sebze-meyvenin yetersiz olduğunu gösteren birçok kanıt var. Belki 2000'li yıllardan önce yediklerimiz vitaminlerin yerine geçerdi. Ancak günümüzde sağlıklı beslendiğini düşündüğümüz kişilerde bile vitamin eksiklikleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Kuvvetle muhtemel yeterli gıda kalitesine sahip değiliz” diye konuştu.

Vitaminlerin doğal olduğu için zararsız sanıldığını söyleyen Uzm. Dr. Çetiner, “Doğada bulunan her madde güvenli değildir. Vitaminler de yanlış dozda alındığında ilaç yan etkileri gösterir" açıklamasında bulundu. Kontrollü kullanıldığında şifa aksi halde sessiz bir zehir diyerek vitamin konusunu özetleyen Çetiner, doğru dozda vitamin kullanımı için doktor kontrolünün şart olduğunu bir kez daha vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
gıda takviyesi vitamin
