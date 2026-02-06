YEMEK

Kuver fişten kalktı ama hesap değişmedi! Sosyal medya menü zamlarıyla çalkalanıyor 'Ne anladık bu işten?'

İçerik devam ediyor

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuver ve servis ücretlerinin yasaklanması, tüketiciyi korumayı amaçlasa da uygulamadaki tablo farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Artık fişlerde ayrı bir “kuver” kalemi görünmüyor ancak birçok vatandaş bu ücretin yediği yemeğin ve içtiği kahvenin fiyatına yansıtıldığını söylüyor. Sosyal medyada ödediği hesapları paylaşan vatandaşlar konuyu gündemde tutmaya devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuver ve servis ücretlerinin yasaklanması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Düzenlemenin ardından fişlerde “kuver” kalemi yer almazken, vatandaşlar bu bedelin ürün fiyatlarına eklendiğini öne sürüyor.

Kuver fişlerden silindi ancak tüketiciye göre fiyatlardan düşmedi. Sosyal medyada paylaşılan hesap fişleri tartışmayı alevlendirdi.

Restoranlarda, servis, masa ve kuver ücretinin yasaklanmasının hemen ardından bazı işletmeler menüye zam uygulamalarına başladı.

FATİH TUTAK'IN TADIM MENÜSÜNE 1.500 TL ZAM

Kuver fişten kalktı ama hesap değişmedi! Sosyal medya menü zamlarıyla çalkalanıyor Ne anladık bu işten? 1

İstanbul’da hizmet veren ve Türkiye’nin iki Michelin yıldızlı tek restoranı olma özelliğini taşıyan TURK Fatih Tutak, fiyat politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Restoran, daha önce uyguladığı zorunlu bahşiş ve kuver ücretlerini kaldırırken, bu adımın ardından tadım menüsüne 1.500 TL zam yapıldığını duyurdu. Böylece kişi başı 15.000 TL olan menü fiyatı, zamla birlikte 16.500 TL'ye çıktı.

Kuver fişten kalktı ama hesap değişmedi! Sosyal medya menü zamlarıyla çalkalanıyor Ne anladık bu işten? 2

Şef Fatih Tutak’ın imzasını taşıyan restoran, modern Türk mutfağını uluslararası tekniklerle buluşturmasıyla biliniyor. TURK Fatih Tutak, 2023 ve 2024 Michelin Rehberi’nde iki yıldızını koruyarak Türkiye gastronomisinin en prestijli adreslerinden biri olmayı sürdürmüştü.

KUVER ÜCRETİ KALKTI AMA MENÜ FİYATLARI ARTTI

X hesabında birçok kullanıcı kuver ücretinin yasaklanmasının ardından işletmelerin bu fiyatları diğer kalemlere nasıl yansıttığını paylaştı.

Kuver fişten kalktı ama hesap değişmedi! Sosyal medya menü zamlarıyla çalkalanıyor Ne anladık bu işten? 3

İstanbul Kartal'da bir restoranda yediği tavuk kanadın faturasıyla ilgili yapılan paylaşım gündem oldu. Paylaşımda belirtilene göre içerik üreticisi, tavuk kanada 1.130 TL, toplam hesap tutarına ise 1.970 TL ödediğini dile getirdi. Siparişte yalnızca 2 porsiyon çorba, 2 porsiyon kanat ve 1 porsiyon salatanın yer aldığı görüldü.

Artık kuver ve servis ücreti alamayan restoranlar, fiyatları diğer kalemlere yansıtmaya başladı. Hesapların 500-1000 TL daha artması bekleniyor.

Kuver ücreti alınmayan bir işletmede gelen 9.430 TL'lik hesap dikkat çekti.

Kuver fişten kalktı ama hesap değişmedi! Sosyal medya menü zamlarıyla çalkalanıyor Ne anladık bu işten? 4

Ankara'da bulunan bir işletmede de hem kuver yerine su parası, hem de servis ücreti altında para alındığı görüldü.

Kuver fişten kalktı ama hesap değişmedi! Sosyal medya menü zamlarıyla çalkalanıyor Ne anladık bu işten? 5

Zorunlu kuver ücretinin yasaklanması kararının sektörde benzer fiyat artırım uygulamalarını tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu.

Kuver ve servis ücretlerinin menü fiyatlarına yansıtıldığını söyleyen vatandaşlar, “Ne anladık bu işten?” diyerek düzenlemenin amacına ulaşıp ulaşmadığını sorguluyor...

