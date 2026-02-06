Kuver fişten kalktı ama hesap değişmedi! Sosyal medya menü zamlarıyla çalkalanıyor 'Ne anladık bu işten?'

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuver ve servis ücretlerinin yasaklanması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Düzenlemenin ardından fişlerde “kuver” kalemi yer almazken, vatandaşlar bu bedelin ürün fiyatlarına eklendiğini öne sürüyor.

Kuver fişlerden silindi ancak tüketiciye göre fiyatlardan düşmedi. Sosyal medyada paylaşılan hesap fişleri tartışmayı alevlendirdi.

Restoranlarda, servis, masa ve kuver ücretinin yasaklanmasının hemen ardından bazı işletmeler menüye zam uygulamalarına başladı.

FATİH TUTAK'IN TADIM MENÜSÜNE 1.500 TL ZAM

İstanbul’da hizmet veren ve Türkiye’nin iki Michelin yıldızlı tek restoranı olma özelliğini taşıyan TURK Fatih Tutak, fiyat politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Restoran, daha önce uyguladığı zorunlu bahşiş ve kuver ücretlerini kaldırırken, bu adımın ardından tadım menüsüne 1.500 TL zam yapıldığını duyurdu. Böylece kişi başı 15.000 TL olan menü fiyatı, zamla birlikte 16.500 TL'ye çıktı.

Şef Fatih Tutak’ın imzasını taşıyan restoran, modern Türk mutfağını uluslararası tekniklerle buluşturmasıyla biliniyor. TURK Fatih Tutak, 2023 ve 2024 Michelin Rehberi’nde iki yıldızını koruyarak Türkiye gastronomisinin en prestijli adreslerinden biri olmayı sürdürmüştü.

KUVER ÜCRETİ KALKTI AMA MENÜ FİYATLARI ARTTI

X hesabında birçok kullanıcı kuver ücretinin yasaklanmasının ardından işletmelerin bu fiyatları diğer kalemlere nasıl yansıttığını paylaştı.

İstanbul Kartal'da bir restoranda yediği tavuk kanadın faturasıyla ilgili yapılan paylaşım gündem oldu. Paylaşımda belirtilene göre içerik üreticisi, tavuk kanada 1.130 TL, toplam hesap tutarına ise 1.970 TL ödediğini dile getirdi. Siparişte yalnızca 2 porsiyon çorba, 2 porsiyon kanat ve 1 porsiyon salatanın yer aldığı görüldü.

Artık kuver ve servis ücreti alamayan restoranlar, fiyatları diğer kalemlere yansıtmaya başladı. Hesapların 500-1000 TL daha artması bekleniyor.

Kuver ücreti alınmayan bir işletmede gelen 9.430 TL'lik hesap dikkat çekti.

Ankara'da bulunan bir işletmede de hem kuver yerine su parası, hem de servis ücreti altında para alındığı görüldü.

Zorunlu kuver ücretinin yasaklanması kararının sektörde benzer fiyat artırım uygulamalarını tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu.

Kuver ve servis ücretlerinin menü fiyatlarına yansıtıldığını söyleyen vatandaşlar, “Ne anladık bu işten?” diyerek düzenlemenin amacına ulaşıp ulaşmadığını sorguluyor...