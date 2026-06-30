Dünya “Ozempic bebekleri” konuşuyor! Hamilelik iddiaları peş peşe geldi

Son dönemde kilo problemleri ne zaman konuşulmaya başlansa arkasından duyduğumuz en spesifik kelime "zayıflama iğneleri" olur oldu. Sosyal medya bu zayıflama iğnelerinin etkileriyle çalkalanırken, ortaya atılan yeni iddia bilim insanlarını bile şaşırttı. "Ozempic bebekleri" ifadesiyle sosyal medyada son dönemde çok konuşulan bu iddianın arka yüzünü gelin beraber inceleyelim.

Zayıflama iğneleri kullandıktan sonra beklenmedik şekilde hamile kaldıklarını ifade eden kadınlar, bu teorilerini sosyal medya hesaplarında da paylaşmaya başlayınca olay adeta viral haline geldi. Zayıflama iğnesinin hamile kalmasına sebep olduğunu düşünen pek çok kadının paylaşım sayısı her geçen gün çığ gibi büyüdü.

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ BAMBAŞKA

Sosyal medya kullanıcılarının aksine uzmanlar, zayıflama iğnelerinin doğrudan doğurganlığı artıran bir tedavi olmadığını belirtiyor. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound ve Saxenda gibi ilaçların doğurganlık için değil; diyabet ve kilo kontrolü gibi amacına uygun kullanılması gerekiyor.

Ancak bu ilaçların kilo kaybı üzerindeki etkisi, vücutta bazı değişimleri beraberinde getirebiliyor. Bu noktada uzmanlar, beklenmedik hamileliklerin ilacın doğrudan etkisinden çok kilo kaybı sonrası değişen hormon dengesiyle bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.

ASIL ETKİ KİLO KAYBINDAN KAYNAKLANABİLİR

Fazla kilo, insülin direnci ve polikistik over sendromu gibi durumlar bazı kadınlarda adet düzensizliği ve yumurtlama sorunlarına yol açabiliyor. Bu durum da hamile kalmayı zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.

Kilo verilmesiyle birlikte adet döngüsü daha düzenli hale gelebiliyor ve yumurtlama yeniden başlayabiliyor. Uzmanlara göre bu nedenle daha önce hamile kalmakta zorlanan bazı kadınlarda gebelik ihtimali artabiliyor.

DOĞUM KONTROL HAPLARINA DİKKAT

Tartışmanın bir diğer dikkat çeken noktası ise doğum kontrol hapları. Bazı zayıflama iğnelerinin mide boşalmasını yavaşlatabildiği biliniyor. Bu durum, ağız yoluyla alınan bazı ilaçların vücutta emilimini etkileyebiliyor.

Bu nedenle doğum kontrol hapı kullanan kişilerin zayıflama iğnesi kullanmadan önce doktoruna danışması öneriliyor. Bazı ilaçlarda özellikle kullanıma başlanan ya da doz artırılan dönemlerde ek korunma yöntemlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

HAMİLELİKTE KULLANILABİLİR Mİ?

Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin hamilelik döneminde kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu ilaçların gebelik üzerindeki etkilerine dair yeterli güvenlik verisi bulunmuyor.

Hamile kalmayı planlayan kişilerin ise ilacı kendi kendine bırakması ya da kullanmaya devam etmesi yerine doktor kontrolünde hareket etmesi gerekiyor.