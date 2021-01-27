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Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

27.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19 aşılarını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli firmalara ait 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "acil kullanım listesi" için değerlendiriyor.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ'nün, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini incelediği belirtildi.

Bir ekibin, "DSÖ tarafından potansiyel acil kullanım listesine dahil edilmeden önce uluslararası kalite üretim uygulamalarına uyumu değerlendirmek için" şirketlerle çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Çin, Sinovac ve Sinopharm aşılarının tedariki için en az 24 ülke ile anlaşma yapmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Başkan Yardımcısı Zıng Yişin, "Aşılama programı sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve aşı olmak isteyenlerin sayısı artıyor." açıklamasında bulundu.

Zıng, yüksek risk altındaki kişiler ile sağlık çalışanlarına aşılamada öncelik verildiğini ifade etti.

Çin ana karasında son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 75 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 272 vaka tespit edilirken, 82 bin 774 kişi iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.

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