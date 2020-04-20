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Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev TURKSPORU’na konuk oluyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye’nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Evdeki zamana röportajlarla keyif katan TURKSPORU Buluşmaları, yarın akşam Dünya ve Avrupa şampiyonu yıldız atletimiz Ramil Guliyev’i konuk ediyor. TURKSPORU Instagram hesabından canlı yayınlanacak röportaj saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev TURKSPORU’na konuk oluyor

Türkiye’nin Turkcell’i, Türk sporunun yıldızlarını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Turkcell’in Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, ülkemizin önemli sporcularıyla gerçekleştirdiği canlı röportaj serisini bu kez bir yıldız atletimizle sürdürüyor. TURKSPORU Instagram adresi üzerinden canlı yayınlanacak TURKSPORU Buluşmaları’nın bu haftaki ilk konuğu 200 metrede Dünya ve Avrupa Şampiyonları’nda elde ettiği altın madalyalarla Türkiye’yi gururlandıran Ramil Guliyev olacak.

2017’de Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede rakiplerini kendisine yaklaştırmayan Guliyev, bir sene sonra Berlin’de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda da şampiyon olmayı başarmıştı. Bir yıl ertelenen Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı da elde eden Ramil Guliyev saat 21.00’de deneyimli gazeteci Murat Ağca ile sohbet edecek. Canlı gerçekleşecek röportajda milli sporcu, seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak. Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 23 Nisan Perşembe günü ise 2012 Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye tarihinde ilk kez artistik cimnastik dalında ülkemizi temsil eden Göksü Üçtaş Şanlı ile devam edecek.

TURKSPORU HAKKINDA

Kurulduğu günden bu yana her zaman Türk sporunun yanında olan Turkcell sponsorluklarının yanı sıra Olimpik branşlarda farkındalık ve bilinirliği artırmayı amaçlayarak TURKSPORU çatı projesini hayata geçirmişti. Turkcell Türk sporuna şu ana kadar 800 milyon TL’nin üzerinde maddi destekte bulundu, yaklaşık 40 bin sporcunun yanında oldu.

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