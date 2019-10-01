Okyanus suları çok fazla yutuluyor! Deprem riski artıyor mu?

Euronews Türkiye'nin haberine göre Deprem kuşağında yer alan Mariana kuyusu civarında doğal sismik hareketlerle ilgili verilerin kullanıldığı araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor. Bunun sonucu olarak bilim adamları yüzeyin derinliklerinde ne kadar suyun karıştığına dair yaptıkları tahminleri güncelledi.

Araştırma ekibi okyanusun derinliklerinde dalma-batma zonları olarak adlandırılan bölgede her milyon yılda 3 milyar telegram suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı. (1 telegram: 1 milyar kilogram). Araştırma lideri Washington Üniversitesi'nden Chen Cai, bu bölgelerdeki suyun çekilme oranının daha önce tahmin edilenden üç kata daha fazla olduğunu kaydetti.

Araştırma sonuçlarının dünyanın derinlerindeki su döngüsünün yansımaları hakkında yeni veriler sunması bekleniyor.

YENİ DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR

Columbia Üniversitesi'nde Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nin deniz jeolojisi ve jeofizik araştırmacısı Donna Shillington, Dünya yüzeyinin altındaki suyun magmanın gelişmesine katkıda bulunabileceğini ve bunun da yeni depremleri tetikleyebileceğini belirtiyor.