Dünya turu yaparken kaçırıldı! Büyükelçilik Türk genci için devreye girdi

Ekvador’da seyahat ederken gaspa uğradığını ve karteller tarafından kaçırıldığını iddia eden Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. Türkiye’nin Kito Büyükelçiliği, Kılınak’la temasa geçerek yerel makamlarla iletişim kurulduğunu ve olayın takipçisi olunacağını bildirdi.

Instagram'da "atılgan.tr" kullanıcı adıyla gezdiği yerleri paylaşan Kılınak, Guayaquil kentinde çektiği bir videoyla gaspa uğradığını ve bir kartel tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

Konsolosluğa ulaşamadığını da ifade eden Kılınak’a, Kito Büyükelçiliği tarafından doğrudan mesaj gönderildi. Paylaşım sırasında Instagram hesabına erişimi olduğu görülen Kılınak’a, büyükelçiliğin acil durum hattı bilgisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, Ekvador’da son dönemde artan güvensizlik ortamına dikkat çekerek, özellikle turistlerin hedef alındığı hırsızlık ve gasp olaylarında ciddi artış yaşandığını belirtti.

SAATLER İÇİNDE ULAŞILDI

Kılınak’ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye’deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı. Türkiye’nin Kito Büyükelçisi’nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunduğunu ifade etti.

Kılınak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an sağlık durumum iyi. Burnumda ve bunun etkisiyle gözlerimde ye kaburgalarımda ağrılarım olsa da genel olarak fiziksel durumum iyi. Ekvador'dan ayrıldım ve şu an Kolombiya'da bulunuyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak toparlanıyorum. Maddi olarak herhangi bir ihtiyacım bulunmuyor, sadece telefonum yok. Bunu en kisa sürede çözeceğim. Hayatımın en karanlık günlerinden birini yaşadım. Ama bans gönderdiğiniz binlerce mesaj ve destek, yalnız olmadığımı hissettirdi. Uykusuzluk, yorgunluk ye ağrılarım ve telefonumdan dolayi hemen cevap veremedim, ama herkese dönüş yapacağım. Hepinize minnettarım.

Bu süreçte, Kito Büyükelçiliğimiz benimle bizzat iletişime geçerek tüm imkanlarını seferber etmeye çalıştı ve beni yalnız bırakmadılar. Özellikle Büyükelçimiz Başak Yalçın Hanım'a, gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederim.
Ayrıca, Kolombiya Büyükelçimiz de durumum hakkında bilgi alarak yanımda olduklarını ilettiler. Beni merak edip mesaj atan, destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederim.'' ifadelerinde bulundu.

Kılınak’a, Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği’nin acil durum hattı da iletildi. Olay hakkında Türkiye’deki ailesine bilgi verildiği ve gezginin Bogota’daki büyükelçilikten de destek aldığı öğrenildi.

