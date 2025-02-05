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Dünya’ya asteroit mi çarpacak: Yapısı taş mı, demir mi olursa daha tehlikeli olacak?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.02.2025 17:03
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Bilim insanları, 22 Aralık 2032 tarihinde Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan yeni bir asteroit keşfetti. NASA, başlangıçta bu asteroitin çarpma olasılığını 83'te 1 olarak hesaplamıştı; ancak daha sonra yapılan hesaplamalar, bu olasılığın biraz daha arttığını gösterdi. Asteroit, gerçekten çarpacak mı? Asteroitin yapısı taşsı mı, demirden mi…

Dünya’ya asteroit mi çarpacak: Yapısı taş mı, demir mi olursa daha tehlikeli olacak?

Şu anki tahminlere göre, asteroitin çarpma ihtimali 77'de 1 olarak belirlenmiş durumda.

NEREYE ÇARPACAK

Eğer asteroit Dünya'ya çarparsa, etkisinin Güney Amerika'dan başlayıp Atlas Okyanusu'nu geçerek Sahra Altı Afrika'ya kadar uzanabileceği öngörülüyor.

1908'de Tunguska bölgesinde benzer büyüklükte bir asteroitin yol açtığı felaketi hatırlatan uzmanlar, 2024 YR4 asteroitinin yoğun nüfuslu alanlara düşmesi durumunda büyük bir yıkıma sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

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UZMANLAR NE DİYOR?

MIT'den gezegen bilimleri profesörü Richard P. Binzel, çarpma olasılığındaki küçük artışın paniğe yol açacak bir durum olmadığını belirtiyor.

Binzel, bu tür bilimsel verilerin zaman içinde değişebileceğini ve yüzde 1,2 ile yüzde 1,3 arasındaki farkın pratikte anlam taşımadığını vurguladı.

NASA'NIN TAKİBİNDE

NASA'nın Sentry Dünya Darbe İzleme Sistemi, 2024 YR4 asteroitini en yüksek tehdit seviyesinde takip ediyor.

Torino risk ölçeğine göre, bu asteroit şu anda 10 üzerinden 3 puanla değerlendiriliyor. Gökbilimciler, asteroiti dikkatle izlemeye devam ediyor.

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ASTEROİTİN YAPISI NASIL OLURSA ÇARPTIĞINDA DAHA TEHLİKELİ OLUR?

Asteroitin büyüklüğü ve bileşimiyle ilgili daha net veriler almak için 2028 yılında radar gözlemleri yapılması planlanıyor.

Gökbilimci Rankin, eğer asteroit taşsı bir yapıya sahipse, Dünya'ya çarptığında bir hava patlamasına yol açabileceğini; demirden oluşuyorsa doğrudan yere çarparak büyük bir krater oluşturabileceğini söyledi.

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Şu an için bilim insanları, 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

Ancak 2032 yılına kadar yapılacak gözlemler, bu konuda daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Dünya NASA asteroit
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